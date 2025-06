Nieuwe tool helpt Caribische studenten zich voor te bereiden op studie in Nederland

Elk jaar beginnen meer dan 1600 jongeren uit het Caribisch deel van het Koninkrijk aan een studie in het Europese deel van Nederland. Om de overgang van het voorbereidend onderwijs op de eilanden naar het vervolgonderwijs in Nederland soepeler te maken, is er een speciale tool ontwikkeld. Deze tool biedt aankomende studenten en hun ouders een overzicht van alle zaken die ze voor en na hun vertrek naar Nederland moeten regelen.

Eén plek met alle informatie

Via de tool op rijksoverheid.nl/caribischestudenten krijgen Caribische studenten een persoonlijk overzicht met informatie over hun rechten, welke zaken geregeld moeten worden en waar zij hulp kunnen krijgen. Naast de Nederlandse versie is er ook een Engelstalige versie beschikbaar op government.nl/caribbeanstudents.

Eppo Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is blij met de komst van de tool: “Studenten uit het Caribisch deel van ons Koninkrijk moeten dezelfde mogelijkheden en kansen hebben als de medestudenten hier in Nederland. We willen voorkomen dat studenten vastlopen op allerlei regelzaken en zorgen voor een goede start. Met deze nieuwe tool kunnen Caribische studenten zich beter voorbereiden op hun studie in Nederland. Alles wat ze moeten regelen staat nu in 1 helder overzicht. Zo kunnen de aankomende studenten zich goed voorbereiden en bij aankomst in Nederland zich vooral richten op de studie.”

Verbeterde ondersteuning voor aankomende studenten

In de afgelopen jaren is, mede op advies van de Nationale Ombudsman, ook op andere fronten hard gewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening, begeleiding en voorbereiding voor studenten uit het Caribisch gebied. Zo krijgen Caribische studenten sinds vorig jaar automatisch een burgerservicenummer (BSN) wanneer zij studiefinanciering aanvragen. Hierdoor kunnen zij voor vertrek naar Nederland al een DigiD aanvragen en een aantal zaken regelen. Verder zijn er initiatieven zoals het Caribbean Academic Foundation Year op Aruba, Curaçao en per augustus 2025 ook op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius om studenten beter voor te bereiden op een studie elders. Vanuit de ‘Samenwerking HBO Studentsucces Caribische studenten’ wordt er gewerkt aan een integraal programma dat studenten ondersteunt en begeleidt bij het maken van een studiekeuze, verbetering van taal- en studievaardigheden en dat een voorbereiding biedt op een goede overstap met aandacht voor studeren in Nederland en de Nederlandse cultuur.

De tool is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Dienst Uitvoering Onderwijs, Sociale Verzekeringsbank, SKGZ (voorheen Zorgverzekeringslijn), Strategic Education Alliance en de Dienst Publiek en Communicatie.