Nederlandse krijgsmacht lanceert eerste operationele satelliet

Vanuit de Verenigde Staten is gisteravond om 23.26 uur (Nederlandse tijd) een raket gelanceerd, met aan boord de eerste operationele satelliet van de Nederlandse krijgsmacht. Met deze satelliet krijgt Defensie eigen ogen in de ruimte. Dat is van belang voor het uitvoeren van militaire operaties en het zicht houden op dreigingen.

Het gaat om de eerste van de 4 SAR-satellieten (Synthethic Aperture Radar) die Defensie de komende 1,5 jaar gaat lanceren. Deze satelliet kan onder alle weersomstandigheden, dus ook met wolken en in het donker, gedetailleerde beelden van het aardoppervlak maken. De radar van de satelliet zendt radiogolven uit, en met de teruggekaatste signalen produceert de satelliet nauwkeurige beelden op grote afstand.

Met deze satelliet is de Nederlandse krijgsmacht niet meer afhankelijk van andere partijen, en kan Defensie wereldwijd gebieden observeren. Dat is van belang voor de nationale veiligheid, want de satellieten geven inzicht in activiteiten achter vijandelijke linies die een dreiging kunnen zijn.

Cruciaal voor Nederland

“Deze operationele satellieten gaan ons echt militaire capaciteiten leveren", aldus Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal André Steur. "Ze gaan ons helpen bij het in beeld brengen van wat er in de wereld gebeurt en waarschuwingen geven. Om te begrijpen, te voorspellen en te reageren op wat er gebeurt in de wereld. En dat is cruciaal voor onze krijgsmacht, maar ook voor Nederland.”

Lancering vanaf Vandenberg Space Force Base

De raket is gelanceerd vanaf de Vandenberg Space Force Base, een militaire basis in Californië. Aan boord waren 67 satellieten van verschillende partijen, waaronder dus de Nederlandse SAR-satelliet van de Finse fabrikant ICEYE. Kolonel Bernard Buijs, hoofd van het Defence Space Security Centre, was bij de lancering. “Dit is een grote stap voorwaarts. De wereld is veranderd, er is meer dreiging. Deze satelliet draait over de hele wereld heen en dat betekent dat we overal oren en ogen hebben.”

Andere defensiesatellieten

De 4 SAR-satellieten zijn niet de eerste satellieten van de Nederlandse krijgsmacht, maar wel de eerste operationele satellieten. Eerder lanceerde defensie al 3 experimentele satellieten:

In juni 2021 de eerste nanosatelliet: BRIK-II.

In januari 2023 twee kleine satellieten: MilSpace2 (de Birkeland en de Huygens).

Levensduur

De SAR-satellieten gaan – net als andere satellieten – ongeveer 5 jaar mee. Na de lancering duurt het een paar maanden voordat de satelliet operationeel is. In die periode klapt de satelliet haar zonnepanelen uit en worden de systemen geactiveerd. Als de satelliet operationeel is, gaan alle krijgsmachtdelen er gebruik van maken.