Koningin Máxima verwelkomt partners van NAVO-leiders in Rotterdam

Tijdens de NAVO-top 2025 in Den Haag vond op woensdag 25 juni een speciaal programma plaats voor de partners van aanwezige staatshoofden en regeringsleiders. Koningin Máxima en Loes Meurs, partner van minister-president Schoof, ontvingen hen in Rotterdam.

Een partnerprogramma is een vast onderdeel van een NAVO-top. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg de gemeente Rotterdam om dit programma te organiseren.

Depot Boijmans Van Beuningen

Burgemeester Carola Schouten heette de gasten welkom bij Depot Boijmans Van Beuningen. Zij kregen een rondleiding door het museumgebouw. Ook bezochten zij de tentoonstelling The stories we tell, met een toelichting van kunstenaar Susanna Inglada.