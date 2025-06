Toegankelijkheid producten en diensten voor mensen met een beperking flink verbeterd door EU-Toegankelijkheidsrichtlijn

Iedereen moet gelijkwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Met de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn, die op 28 juni in werking treedt, wordt die gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking flink verbeterd. Deze wet regelt dat alle producten en diensten die onder de richtlijn vallen voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zodat ook mensen met een beperking hier gebruik van kunnen maken.

Het gaat met name om digitale producten en diensten. De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn levert een belangrijke bijdrage aan de implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Nederland heeft zich met dit verdrag verbonden aan het verbeteren van de positie van mensen met een beperking in de samenleving.

Belangrijke stap

Staatssecretaris Pouw-Verweij (VWS): “Het is essentieel dat iedereen kan meedraaien in onze samenleving, ook digitaal. Deze wet is dan ook een belangrijke stap in de goede richting. Deze nieuwe toegankelijkheidseisen bieden mensen met een beperking meer vrijheid en zelfstandigheid. Zo zijn zij niet afhankelijk van anderen voor bijvoorbeeld het regelen van hun bankzaken, het kopen van een treinticket of online winkelen. Bovendien is het een grote kans voor ondernemers. Die kunnen een veel bredere doelgroep bereiken met hun diensten en producten.”

Digitale producten en diensten

De richtlijn vergroot de toegankelijkheid van met name digitale producten en diensten. Dit is van groot belang, want we worden als samenleving steeds digitaler. De richtlijn geldt voor onder andere telefoons, computers, pinapparaten, mobiele apps en webwinkels. De richtlijn schrijft toegankelijkheidseisen voor zoals de mogelijkheid om het geluid van een product harder te zetten en de helderheid op een beeldscherm aan te passen. Denk ook aan een toegankelijke helpdeskfunctie en een begrijpelijke gebruiksaanwijzing.

Toezicht

Ondernemers (producenten, leveranciers, retailers of inkopers) zijn vanaf 28 juni verplicht om producten en digitale diensten die onder de richtlijn vallen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Verschillende toezichthouders houden toezicht op de naleving van de richtlijn:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) voor alle producten die onder de richtlijn vallen zoals geldautomaten, televisies, computers of e-readers ;

; Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT): voor elementen van personenvervoer per vliegtuig, bus, trein en over water;

Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor bankdiensten voor consumenten en e-handelsdiensten van financiële aard;

Commissariaat voor de Media (Commissariaat) voor e-boeken en diensten die toegang geven tot audiovisuele mediadiensten;

Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor e-handelsdiensten en elektronische communicatiediensten;

Inspectie JenV voor het noodnummer 112.

Als een bedrijf zich niet aan de richtlijn houdt, kan de toezichthouder een waarschuwing geven of een boete opleggen.

Wie producten of diensten tegenkomt die niet aan de toegankelijkheidseisen voldoen, kan dit melden bij de betreffende toezichthouder. Via deze beslisboom is te vinden waarvoor je bij wie moet zijn. Als je hulp nodig hebt om de beslisboom te gebruiken, dan kun je het telefoonnummer 1400 bellen.

Overgangsperiode

Nieuwe producten die vanaf 28 juni in de handel worden gebracht of op de markt aangeboden moeten voldoen aan de eisen van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. Voor producten en diensten die voor 28 juni in handel zijn gebracht geldt in de meeste gevallen een overgangsperiode. De duur ervan verschilt per product. Het kan daardoor voorkomen dat nog niet alle producten gelijk na de inwerkingtreding van de richtlijn aan de nieuwe eisen voldoen. De overgangstermijn zit voor diensten alleen op producten die nodig zijn voor de dienst. Wanneer ondernemingen ook diensten verlenen aan nieuwe klanten (of nieuwe contracten aan bestaande klanten) moeten ze dus zorgen dat hun dienstverlening per 28 juni 2025 voldoet.