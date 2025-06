Benoeming Gouverneur van Curaçao

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de heer mr. M.J. (Mauritsz) de Kort als Gouverneur van Curaçao. Hij volgt zittend Gouverneur mevrouw L.A. (Lucille) George-Wout op, van wie de tweede termijn op 4 november aanstaande afloopt. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar en gaat in op 4 november 2025.

Mauritsz de Kort (51 jaar) is sinds 2022 president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Eerder, tussen 2017 en 2022, was hij bestuurslid van het Gemeenschappelijk Hof als vicepresident van de vestigingen Curaçao en Bonaire. Hij begon zijn loopbaan als advocaat, bij advocatenkantoren op Curaçao, Sint Maarten en Aruba en is vanaf 2011 rechter. Hij studeerde onder meer aan de Universiteit van Leiden en University of London. Tijdens zijn loopbaan bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij culturele en maatschappelijke organisaties op Curaçao en Sint Maarten.

De Gouverneur van Curaçao vertegenwoordigt de Koning en is in die hoedanigheid het hoofd van de regering van Curaçao. Voor het handelen van de Gouverneur leggen de ministers verantwoording af aan de Staten van Curaçao. Als Koninkrijksorgaan vertegenwoordigt de Gouverneur de regering van het Koninkrijk. De zittingstermijn van de Gouverneur is zes jaar. Na deze periode kan de Koning de Gouverneur één keer opnieuw benoemen voor hoogstens zes jaar.