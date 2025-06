Benoeming voorzitter en ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor de benoeming van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. De heer Rick Lawson zal per 1 september 2025 voor de duur van drie jaar voorzitter zijn van het College. Mr. Pollyan Spoon zal per 1 september 2025 voor een periode van drie jaar ondervoorzitter worden van het College.

Rick Lawson is sinds 2001 hoogleraar Europese bescherming van mensenrechten aan de Universiteit Leiden. Ook is hij sinds 2020 lid en sinds 2021 tevens vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het EU-Grondrechtenagentschap in Wenen. Hij volgt interim voorzitter Nico Schrijver op, wiens benoeming 1 juli 2025 afloopt. De heer Schrijver is bereid gevonden zijn interim voorzitterschap voort te zetten tot 1 september 2025. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

Pollyan Spoon is op dit moment werkzaam als plaatsvervangend afdelingshoofd Bestuurlijke en Juridische zaken bij het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie. Eerder was ze onder andere officier van justitie bij diverse parketten van het Openbaar Ministerie en werkte ze als advocaat.

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale en onafhankelijke instituut dat toezicht houdt op naleving van de mensenrechten in Nederland, inclusief Caribisch Nederland. Dit doet het College door onderzoek, advies, educatie en voorlichting. Daarnaast kan iedereen die zich gediscrimineerd voelt op het werk, in het onderwijs of als consument, daarvan melding doen of een klacht indienen. Het College oordeelt in individuele gevallen of er sprake is van discriminatie conform de gelijkebehandelingswetgeving.