Inburgeringsexamen vernieuwd: extra aandacht voor zelfbeschikking vrouwen en kennis holocaust

De eindtermen voor het inburgeringsexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) zijn vernieuwd. Herziening was noodzakelijk om de inhoud van het examen te laten aansluiten bij de maatschappelijke actualiteit. Per 1 juli 2025 worden de examens volgens de nieuwe eindtermen afgenomen. In het inburgeringsexamen wordt getoetst wat nieuwkomers moeten weten om volwaardig deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Enkele zaken die zijn aangepast, zijn meer aandacht voor de zelfbeschikking van vrouwen en kennis van de holocaust. Ook zijn de vragen meer gericht op kennis in plaats van op gedrag.

Staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie): “Heel goed dat de nieuwe eindtermen nu per 1 juli ingaan zodat inburgeraars weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt en wat je moet doen om aan de slag te gaan en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Ik ben blij dat er extra aandacht is voor de zelfbeschikking van vrouwen. Het is noodzakelijk dat nieuwkomers leren dat je in Nederland als vrouw mag werken en je eigen leven mag inrichten. Kennis van de holocaust is ook hard nodig. In de actieagenda integratie zijn we met deze thema’s ook aan de slag.”

Om te kunnen slagen voor het examen wordt bijvoorbeeld getoetst of inburgeraars weten wat de holocaust inhoudt, dat veel Nederlandse joden daarbij zijn omgekomen en dat antisemitisme en discriminatie verboden zijn. Ook moeten inburgeraars voortaan aantonen dat ze weten wat het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen in Nederland inhoudt.

Voor het KNM-examen is van tevoren vastgesteld wat inburgeringsplichtigen moeten weten van de Nederlandse maatschappij om daarin goed te kunnen functioneren. Die zogeheten eindtermen zijn ingedeeld in verschillende thema’s, zoals werk en inkomen, omgangsvormen, waarden en normen, wonen en staatsinrichting. De eindtermen van het KNM-examen worden iedere 5 tot 10 jaar vernieuwd, zodat het examen aansluit bij veranderingen in de samenleving en in de wet- en regelgeving. De vorige herziening dateerde uit 2015.

Het Cito heeft de nieuwe examens opgesteld en heeft de herziening in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecoördineerd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) neemt de inburgersexamens af. De herziene eindtermen, onderdeel van de Regeling inburgering 2021, zijn vorig jaar gepubliceerd in de Staatscourant.