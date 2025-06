TSB-regeling uitgebreid met drie nieuwe beroepsziekten

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB-regeling) is per 1 juli uitgebreid met drie nieuwe ziekten. De TSB-regeling is er voor mensen die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Deze regeling biedt sinds 2023 patiënten een kortere en snellere route naar erkenning van hun beroepsziekte.

De TSB-regeling was al beschikbaar voor mensen met allergisch beroepsastma, longkanker door asbest en CSE (schildersziekte). Daar komen per 1 juli 2025 bij:

neus(bijholte)kanker door houtstof. Deze ziekte kan ontstaan door het inademen van houtstof (bijvoorbeeld tijdens het bewerken van hout) en bij het maken van multiplex en spaanplaten.

silicose (onherstelbare schade aan de longen door ontstekingsreacties). Deze ziekte kan ontstaan door inademing van respirabel kristallijn silica (kortweg silica) tijdens het bewerken van natuursteen, baksteen, composietsteen, beton en cement.

longkanker door silica. Ook deze ziekte ontstaat door inademing van respirabel kristallijn silica.

Naast de uitbreiding worden er ook enkele wijzigingen doorgevoerd in de protocollen om de kans op toekenning te verhogen. Door deze aanpassingen is er meer ruimte voor maatwerk. Zo is onder andere voor longkanker door asbest de berekening aangepast, waardoor een patiënt sneller voldoet aan de drempelwaarde.

Mensen van wie eerder een aanvraag is afgewezen omdat de relatie tussen de ziekte en het werk volgens de oude protocollen niet duidelijk genoeg was, kunnen opnieuw een aanvraag voor een tegemoetkoming doen. De mensen voor wie dit geldt, hebben van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een brief ontvangen. Let op: een nieuwe aanvraag betekent niet altijd dat de relatie tussen de blootstelling aan een stof en de ziekte nu wél duidelijk genoeg is. Voor mensen die zijn afgewezen om een andere reden, heeft het geen zin om een nieuwe aanvraag te doen.

De eenmalige tegemoetkoming voor een patiënt die lijdt aan een beroepsziekte bedraagt ruim 25.000 euro.

Kijk voor meer informatie op tsb-regeling.nl.