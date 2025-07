Subsidies voor initiatieven rond slavernijverleden vanaf 11 augustus aan te vragen

Het slavernijverleden is een pijnlijk, maar belangrijk onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis. Lang kreeg dit onrecht weinig aandacht, terwijl de impact ervan nog steeds merkbaar is. Daarom start in augustus 2025 een nieuwe subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven rond het trans-Atlantisch slavernijverleden. Stichtingen kunnen dan subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan erkenning, herstel en bewustwording. Deze regeling is een van de acties naar aanleiding van de excuses voor het Nederlands slavernijverleden.

De regelingen voor zowel Europees Nederland als het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn vandaag gepubliceerd.



In 2023 organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesprekken en dialoogsessies in het hele Koninkrijk. Met deelnemers werd onder andere gesproken over hoe de subsidieregeling eruit moest zien. Deze gesprekken onderstreepten nogmaals hoe de doorwerking van het slavernijverleden vandaag de dag nog steeds ongelijkheid veroorzaakt, dwars door culturen en gemeenschappen heen.

De input uit deze gesprekken is meegenomen bij het opstellen van de subsidieregelingen. Een belangrijk punt was dat de regeling toegankelijk moet zijn, ook voor kleinere organisaties. De aanvraagprocedure is daarom bewust simpel gehouden. Om organisaties goed te informeren, worden er in Europees Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Zorgvuldige voorbereiding en uitvoering

Het opzetten van de regeling vroeg om zorgvuldigheid. Er moest een uitvoerende organisatie worden gevonden met ervaring in het werken met subsidieregelingen voor de betrokken gemeenschappen. Inmiddels is duidelijk dat Uitvoering Van Beleid, onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de regeling gaat uitvoeren.

Minister Uitermark: "Als het over het slavernijverleden gaat, is het heel belangrijk om stil te staan bij het verleden, maar ook om vooruit te kijken .Ik ben daarom blij dat we de regeling na een periode van veel gesprekken en hard werken open kunnen stellen. Een regeling die laagdrempelig is, samen met de gemeenschap tot stand is gekomen, waar bewust veel tijd voor is genomen. Het is belangrijk dat er over het slavernijverleden collectieve bewustwording ontstaat, we stilstaan bij hoe we ermee omgaan in het hier en nu en werken aan een gezamenlijke toekomst. ”

Acht aanvraagrondes met vier verschillende subsidies

De eerste aanvraagronde start op 11 augustus 2025. Dan kunnen stichtingen subsidie aanvragen voor het versterken en professionaliseren van hun organisatie. €5.000 voor organisaties in Europees Nederland en USD 10.000 voor organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De regeling loopt tot en met 2028 en bestaat uit acht aanvraagrondes voor vier verschillende subsidies.



Vanaf de tweede ronde kunnen stichtingen ook subsidie aanvragen voor kleine projecten die bijdragen aan:

het verwerven van een beter begrip van de doorwerking van het slavernijverleden en het tegengaan van de gevolgen van de doorwerking van het slavernijverleden in het heden;

de verwerking van het slavernijverleden;

het bevorderen van kennis en bewustwording over het slavernijverleden; of

de erkenning en herdenking van het slavernijverleden.

Suriname

Voor Suriname is de regeling nog in voorbereiding. Er wordt gewerkt aan het vinden van een lokale uitvoeringspartner. Het tempo en de aanpak worden afgestemd op de werkwijze van de Surinaamse overheid.

Van excuses naar actie

Deze subsidieregeling is een van de stappen die voortvloeien uit de excuses voor het slavernijverleden, uitgesproken door het kabinet op 19 december 2022. Het kabinet stelde toen €200 miljoen beschikbaar voor initiatieven rond erkenning, bewustwording en herstel. €100 miljoen daarvan is bedoeld voor overheidsmaatregelen om bewustwording, erkenning en verwerking te stimuleren. Denk aan veranderingen in het basis- en middelbaar onderwijs, meer onderzoek, musea en het beschermen van cultureel erfgoed in alle betrokken landen. De andere €100 miljoen is voor initiatieven vanuit de samenleving, het geld is verdeeld in drieën: een derde is bestemd voor Europees Nederland, een derde voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en een derde voor Suriname.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en de geplande informatiebijeenkomsten vind je hier.