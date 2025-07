Deskundigen in dierzorg kunnen weer aan de slag dankzij vrijstellingsregeling ministerie LVVN

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) zorgt er met een zogenoemde vrijstellingsregeling voor dat paraveterinairen met een diploma van vóór 2012 zich opnieuw kunnen inschrijven in het Diergeneeskunderegister. Registratie is verplicht voor iedereen die als paraveterinair werkt. Uit de praktijk blijkt dat een deel van hen zich niet bewust was van hun registratieplicht, zich destijds niet heeft ingeschreven en dit nu ook niet meer kunnen, terwijl de werkdruk binnen deze sector al hoog is.

Staatssecretaris Jean Rummenie: ”Paraveterinairen spelen een onmisbare rol in de verzorging van onze dieren en zijn essentieel in het werkveld . Goede mensen zijn daarbij hard nodig. Daarom is het belangrijk dat hun kennis en kunde goed wordt benut en dat we daarmee hopelijk de hoge werkdruk wat verlagen.”

Onmisbare krachten

De afgelopen jaren zijn de diplomavereisten voor professionals in de diergeneeskunde veranderd. Hierdoor konden dierenartsen-paraveterinairen met een diploma van voor 2012 niet meer worden toegelaten tot het verplichte Diergeneeskunderegister. Sinds 2012 geeft alleen de vierjarige mbo-opleiding dierenartsassistent-paraveterianair toegang tot het Diergeneeskunderegister. Tot 2018 gold er een zogenoemd overgangsrecht en kon er met eerder bepaalde diploma’s ook nog registratie worden aangevraagd. Na 2018 was dit niet meer mogelijk. Het Diergeneeskunderegister signaleerde dat het aantal weigeringen hierdoor toenam.

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zorgt er daarom voor dat deze groep zich alsnog kan registeren in het register. De voorwaarde is dat de behaalde diploma’s voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voor dierenartsassistenten-paraveterinairen.

Hier staat een overzicht van opleidingen die onder deze vrijstellingsregeling vallen.

Het Diergeneeskunderegister

Dierenartsen en paraveterinairen zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Diergeneeskunderegister om bevoegd hun werkzaamheden uit te voeren. Het register is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging van de diergeneeskundigen, maar ook voor het vertrouwen tussen diergeneeskundigen en diereigenaren.

Eind 2024 is het Diergeneeskunderegister vernieuwd. Hierbij is gebleken dat er nog een slag te slaan is in de optimalisatie, zoals de zoekfunctionaliteit. Het CIBG, de beheerder van het diergeneeskunderegister, werkt aan een oplossing die deze zomer wordt geïmplementeerd.