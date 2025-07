Minister Jansen lanceert Nationale Strategie Vrouwengezondheid 2025-2030

Vrouwen krijgen in hun leven te maken met gezondheidsproblemen die specifieke zorg en ondersteuning vragen. Met de Nationale Strategie Vrouwengezondheid 2025-2030 verbetert minister Daniëlle Jansen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gezondheid van vrouwen en meisjes in Nederland.

Vrouwspecifieke en vrouwsensitieve aandoeningen

De gezondheidsproblemen van mannen en vrouwen verschillen van elkaar. Ten eerste bestaan er vrouwspecifieke aandoeningen, die enkel bij vrouwen voorkomen. Denk hierbij aan overgangsproblemen of menstruatiecyclusstoornissen. Daarnaast bestaan er vrouwsensitieve aandoeningen: ziekten die zowel bij mannen als vrouwen voorkomen, maar bij mannen en vrouwen op verschillende manieren tot uiting komen. Dit zijn bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of migraine.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Daniëlle Jansen: "Met de Nationale Strategie Vrouwengezondheid ga ik ervoor zorgen dat vrouwen snel passende zorg en ondersteuning ontvangen voor hun gezondheidsproblemen. We hebben echt nog een weg te gaan, maar met deze strategie en de inzet van al die bevlogen professionals in de zorg zijn we weer een stap verder."

Tijdig passende zorg

De vandaag gepubliceerde Nationale Strategie Vrouwengezondheid 2025-2030 gaat ervoor zorgen dat vrouwen tijdig passende zorg en ondersteuning ontvangen voor hun gezondheidsproblemen. Dit kan naar schatting jaarlijks € 7,6 miljard aan baten opleveren. De doelen van deze strategie zijn:

Vergroten van kennis over vrouwspecifieke gezondheidsproblemen; Vergroten van het gebruik van beschikbare kennis over vrouwengezondheid; Faciliteren van passende zorg en ondersteuning; Stimuleren van netwerkvorming rondom vrouwengezondheid.

Samenwerking

De strategie is opgesteld door middel van verschillende gesprekken tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zorgverleners, onderzoekers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. Samen met deze partners gaat het ministerie in de periode 2025-2030 werken aan het bereiken van de vier doelen uit deze strategie. Het ZonMw Kennisprogramma Vrouwspecifieke Gezondheid, wat vorig jaar al van start is gegaan, gaat bijvoorbeeld bijdragen aan de vorming van een landelijk netwerk van zorgprofessionals, onderzoekers, patiëntenverenigingen, verzekeraars en werkgevers. Dit netwerk bouwt een platform met betrouwbare informatie over vrouwspecifieke en -sensitieve aandoeningen, waardoor vrouwen sneller de juiste zorg kunnen krijgen.