Uitvoering Sociale Agenda Nij Begun van start

De uitvoering van de Sociale Agenda van Nij Begun gaat na de zomervakantie van start. Er wordt geïnvesteerd in ondersteuning van jongeren zodat zij niet stoppen met hun opleiding, het mogelijk maken van extra activiteiten op scholen op het gebied van o.a. cultuur en muziek, armoedebestrijding en het bieden van laagdrempelige hulp bij mentale problemen. Daarnaast komt geld beschikbaar voor programma’s om de digitale geletterdheid van inwoners te verbeteren en om het Gronings en Drents (Nedersaksisch) te stimuleren. Ook kunnen de eerste mensen dit najaar aan de slag met een speciaal gecreëerde Nij Begun baan, voor inwoners die een nieuwe kans verdienen om aan het werk te komen.

De uitvoering van de Sociale Agenda gebeurt samen met betrokken organisaties uit het onderwijs, de overheid, zorg en welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Deze partners hebben een cruciale rol in de uitvoering.

Staatssecretaris Eddie van Marum (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en minister Eddy van Hijum (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid): “Wij zijn ontzettend blij dat de eerste maatregelen uit de Sociale Agenda nu van start gaan. Met deze maatregelen geven we inwoners van Groningen en Noord-Drenthe een beter toekomstperspectief. De generatielange aanpak investeert in werkgelegenheid, onderwijs, welzijn en het verminderen van armoede.”

Achtergrond

De Sociale Agenda is gemaakt in nauwe samenwerking tussen regio en Rijk en richt zich op een beter leven voor alle inwoners van Groningen en Noord-Drenthe. Het gaat dus om maatregelen en de financiering daarvan in de hele provincie Groningen en de drie Noord-Drentse gemeenten en niet alleen om het aardbevingsgebied. Voor meer kansen voor kinderen, minder armoede, een goede gezondheid en betere leefbaarheid. Inwoners, maatschappelijke partijen, gemeentebesturen en het provinciebestuur omarmden de inhoud van de agenda.

Eind januari 2025 werd de Sociale Agenda door kwartiermaker Henk Nijboer in Kindcentrum Zuiderkroon in Hoogezand gepresenteerd. Sindsdien werkt het team van de Sociale Agenda aan de uitvoering van elk van de zestien maatregelen uit de agenda. De Groningse en Noord-Drentse gemeenteraden, Provinciale Staten en inwoners gaven hun zienswijze en het kabinet stelde op 13 juni de definitieve Sociale Agenda vast.

Start eerste maatregelen

Na de zomervakantie gaan de eerste maatregelen van start. Die sluiten vaak aan bij goed werkende, bestaande initiatieven. Sommigen dreigden door gebrek aan vervolgfinanciering te stoppen. De Sociale Agenda zorgt ervoor dat deze kunnen blijven bestaan, zoals de verrijkte schooldag in Het Hogeland en Eemsdelta.

Lees hier alle investeringen waarmee de Sociale Agenda na de zomer van start gaat.

Nij Begun

Met Nij Begun werken we aan een mooie, leefbare, veilige en betere toekomst voor Groningers en inwoners van Noord-Drenthe. De Sociale Agenda is een van de pijlers van Nij Begun. Deze draagt bij aan verbetering van de leefbaarheid, kansen voor kinderen, gezondheid, armoede en participatie. Naast deze agenda wordt er nog gewerkt aan de Economische Agenda en de isolatieaanpak. Nij Begun brengt met een totaalpakket aan maatregelen een betere toekomst voor Groningers en inwoners van Noord-Drenthe. Het aanpakken van schade, versterking en herstel blijft de belangrijkste prioriteit. Voor veel inwoners is dit nog altijd een noodzakelijke voorwaarde voor een betere toekomst.