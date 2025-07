Bijna 90.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Werkgevers hebben sinds de start van de banenafspraak in 2013 bijna 90.000 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking, blijkt uit cijfers over 2024. Dat is een lichte toename van 4.000 extra banen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit meldt staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) in zijn brief over de tussentijdse resultaten van de banenafspraak.

De banenafspraak is een afspraak tussen kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zij spraken af om in 2026 te zorgen voor 125.000 extra banen bij gewone werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking.

Staatssecretaris Nobel: “Samen met de werkgevers moeten we echt een been bijtrekken om te zorgen voor meer banen. Daarom verbeteren we nu de regels voor de banenafspraak. Uiteindelijk moet iedereen de kans kunnen krijgen om mee te doen met werk, ook als daar ondersteuning bij nodig is.”

Verbeteringen

Volgens Nobel is de hulp die mensen krijgen om aan de slag te komen én te blijven nu vaak afhankelijk van iemands uitkeringssituatie. Terwijl de ondersteuningsbehoefte van mensen centraal zou moeten staan. Daarom werkt Nobel aan een nieuwe banenafspraak waar het belangrijkste uitgangspunt is wat iemand kan en nodig heeft. Hij doet dit samen met de mensen om wie het gaat, sociale partners, gemeenten, Cedris en UWV. De staatssecretaris wil begin 2026 met oplossingsrichtingen komen.

Voor de kortere termijn werkt Nobel aan verdere verbreding van de doelgroep banenafspraak, zodat meer mensen met een arbeidsbeperking ondersteuning kunnen krijgen richting een reguliere baan. Ook maakt de staatssecretaris het makkelijker voor werkgevers om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo wordt het eenvoudiger voor bedrijven om loonkostenvoordeel aan te vragen voor werknemers met een beperking. Vanaf 1 januari 2026 geldt dit voordeel bovendien zolang de werknemer in dienst is, in plaats van de huidige maximale periode van drie jaar.

Eén banenafspraak

Een andere maatregel die moet leiden tot meer banen is het opheffen van het huidige onderscheid tussen markt en overheid in de banenafspraak. Het gaat er dan niet meer om waar iemand werkt, maar dát iemand aan het werk is. De verwachting is dat overheid en markt dan meer banen in gezamenlijkheid gaan realiseren. Het opheffen van dit onderscheid is al in de wet opgenomen en is op zijn vroegst per 1 juli 2026 mogelijk.