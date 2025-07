Digitale Transformatie Strategie steekt vijand spaak in wielen

Om een technologisch hoogwaardige vijand af te schrikken moet de gevechtskracht worden vergroot. Europa moet immers zelf de veiligheid en stabiliteit waarborgen. De nieuwe Digitale Transformatie Strategie (DTS), waarbij digitale technologie de hoofdrol speelt, moet dit bewerkstelligen. Staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie stuurde het plan vandaag naar de Kamer.

Tuinman verwees naar de oorlog in Oekraïne. Daar spelen zaken als data en drones een cruciale rol. Ook noemde hij de verslechterde veiligheidssituatie in Europa. Verder is de digitale innovatie in het civiele en militaire domein ongekend snel gegaan. Defensie moet de vijand voor blijven.

5 speerpunten

De Digitale Transformatie Strategie (DTS) richt zich op de veranderingen die nodig zijn als gevolg van digitalisatie van de samenleving en in het militaire domein. De strategie richt zich op 5 speerpunten:

Communicatie & digitale samenwerking: veilig en zonder beperkingen kunnen communiceren met strategische partners op land, ter zee, in de lucht, bij cyber en in de ruimte. Digitaal fundament: Het betreft toegang bieden tot opslag- en rekenkracht in alle omstandigheden en het digitaliseren van processen defensiebreed. Dit is de basis om verder te innoveren. Data, AI en autonomie: Hiermee kan Defensie een geïntegreerd beeld opbouwen om datagedreven besluiten te nemen. Slimme algoritmes, gekoppeld en getraind met goede datasets, leiden tot betere inzichten. Elektromagnetisch spectrum, cyber en redundantie: Ze zijn bedoeld om digitale vermogens van de tegenstander te verstoren. Dit heeft steeds meer invloed op de gevechtskracht. Defensie investeert daarom in zogenoemde Endpoint Management Systemen om laptops, desktops en dergelijke te beschermen tegen cyber en te zorgen voor back-ups . Digitaal aanpassingsvermogen: Hier gaat het om het vermogen continu te zoeken naar manieren om huidige en nieuwe technologie om te zetten in gevechtskracht. Dit is cruciaal. Daarbij vormen goed geïntegreerde IT en data een steeds krachtiger wapensysteem.

Nederlandse Digitalisering Strategie

De DTS sluit goed aan op de overheidsbrede Nederlandse Digitalisering Strategie (NDS), aldus de staatssecretaris. De Kamer ontvangt die binnenkort ook.