Minister-president Schoof en minister Brekelmans naar Polen

Minister-president Schoof en minister Brekelmans van Defensie brengen maandag 7 juli een bezoek aan Polen. In Warschau spreken zij met minister-president Tusk en minister Kosiniak-Kamysz van Defensie. Het bezoek staat in het teken van het verdiepen en verbreden van de goede bilaterale relatie, onder meer op het gebied van defensie en economie. Tijdens de ontmoeting zal een defensieovereenkomst tussen Nederland en Polen ondertekend worden.

Andere onderwerpen die aan bod zullen komen zijn de oorlog in Oekraïne, de situatie in het Midden-Oosten, de trans-Atlantische relatie en Europese samenwerking.

Minister-president Schoof sluit zijn programma in Polen af met een bezoek aan het hoofdkwartier van Frontex, het agentschap dat de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van Europa coördineert en ondersteunt.

Minister Brekelmans bezoekt op zijn beurt een trainingslocatie van East Shield, een project dat voorziet in de territoriale bescherming van Polen tegen Rusland in het noorden en Wit-Rusland in het Oosten.