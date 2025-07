Zorgpartijen en ministerie van VWS sluiten zorgakkoord

Vandaag hebben tientallen organisaties in zorg en welzijn, patiënten en cliënten met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken gemaakt voor zorg en welzijn in de toekomst. In het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) hebben we afgesproken dat we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die het nodig heeft. Ongeacht waar je woont, of je een kleine of grote portemonnee hebt, wat je aandoening, óf wat je leeftijd is. De onderhandelende partijen leggen de afspraken in de komende weken met een positief advies voor aan hun achterbannen.

Toegankelijkheid van de zorg

In Nederland staat de zorg voor elkaar op een kritisch punt. Als we niets veranderen, is er straks onvoldoende hulp voor mensen die dit het hardst nodig hebben. We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd verdubbelt in de komende jaren de groep mensen die ondersteuning en zorg nodig heeft. En het aantal zorgverleners groeit onvoldoende mee. Het moet dus anders. Voor het behoud van kwaliteit van bestaan van hen die het meest afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg. Daarom gaan we het voor én met elkaar nog slimmer organiseren en versnellen we de goede ontwikkelingen die er al zijn. Daar gaan de afspraken over in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord. Want onze ondersteuning en zorg is van onschatbare waarde. De afspraken hangen nauw samen met Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO), waarover eerder al een onderhandelaarsakkoord werd bereikt.

Aanpakken personeelstekort

Het aantal mensen dat wil en kan werken in de zorg groeit onvoldoende mee met de vraag naar meer ondersteuning en zorg.

Minister Daniëlle Jansen: “Ik ben heel trots dat we het Zorgakkoord hebben kunnen sluiten, samen met een groot aantal zorgpartijen. We gaan het écht anders doen. Met deze afspraken dragen we bij aan het verminderen van het verwachte personeelstekort met 100.000 zorgmedewerkers in 2028. We zorgen ervoor dat mensen met meer plezier werken. We willen meer mensen aan het bed kunnen krijgen in plaats van achter een bureau, bijvoorbeeld door een einde te maken aan overbodige administratie en regeldruk. Ook zetten we in op nieuwe innovaties. Met deze maatregelen kunnen we de zorg toegankelijker houden voor iedereen die dat nodig heeft. Daar hebben we nu gezamenlijk belangrijke stappen in gezet, met een sterke samenwerking die de komende jaren de zorg in Nederland echt zal verbeteren.”

Preventie

Waar mogelijk helpen we mensen om te voorkomen dat zij onnodig afhankelijk worden van ondersteuning en zorg, en om beter te worden als dat kan.

Staatssecretaris Judith Tielen: ”We gaan meer doen aan preventie, zodat mensen minder zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld met het nieuwe vaccinatieprogramma tegen gordelroos voor ouderen. Een gordelroosbesmetting geeft veel pijn en ellende en daardoor hebben duizenden mensen zorg nodig. Vaccineren gaat dat voor heel veel mensen voorkomen. Daarnaast ben ik heel blij met de grote stap die we zetten voor een stevige, gezonde en sociale basis in de eigen wijk. Samen met gemeenten en zorgorganisaties regelen we dat mensen met zorgen en vragen terecht kunnen. Of het nou gaat om gezonde leefstijl, kansrijk opgroeien of mentale gezondheid. Daarmee kunnen we voorkomen dat problemen uitgroeien en maken we een leven in gezondheid beter mogelijk.”

Zorg voor ouderen

We willen dat ondersteuning en zorg voor ouderen aansluit op wat zij zelf willen en kunnen. Voor veel ouderen betekent dit zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In het HLO zijn afspraken gemaakt over behoud van zelfstandigheid en eigen regie, en meer ondersteuning voor mantelzorgers. Om dat te versterken, zijn in het AZWA afspraken gemaakt over het versterken van voorzieningen in de buurt, bijvoorbeeld voor mensen met (beginnende) dementie. Wanneer thuis wonen niet meer gaat, moet een plek in het verpleeghuis beschikbaar zijn.

Staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij: “Goede zorg en ondersteuning voor onze ouderen is van groot belang. Onze ouderen verdienen een samenleving waarin zij waardig, zelfstandig en met voldoende zorg en sociale steun kunnen leven. Daarom doen we er alles aan om onze zorgmedewerkers in de benen houden, zodat zij zorg kunnen verlenen die aansluit bij het leven van ouderen.”

Bij de totstandkoming van de afspraken in het onderhandelaarsakkoord AZWA zijn de volgende organisaties betrokken: