Extra maatregelen op integratie, meer vrouwelijke statushouders aan het werk

Staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie) wil dat meer vrouwelijke statushouders naar werk worden begeleid. Dit past bij de gelijke positie van man en vrouw in Nederland en de noodzaak dat alle nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk gaan. Hij gaat hier afspraken over maken met gemeenten. Dat staat in de eerste uitwerking van de ‘Actieagenda integratie en de open en vrije samenleving’. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Nobel ingestemd met toezending van de Actieagenda aan de Tweede Kamer. Met de agenda wil het kabinet werken aan een minder vrijblijvend integratiebeleid.

Staatssecretaris Nobel: “Nog altijd hebben statushouders veel minder vaak een baan. Zeker de vrouwen. In Nederland zijn man en vrouw gelijk. Iedereen moet mee kunnen doen. Werk is één van de beste manieren om onderdeel te worden van onze samenleving. De praktijk is dat deze vrouwen nu te vaak aan de kant staan. Dat moet anders. Juist bij gemeenschappen waar werk voor vrouwen niet vanzelfsprekend is of zelfs ontmoedigd wordt.”

Staatssecretaris Nobel wil hier afspraken over maken met gemeenten, zodat zij vrouwen met een uitkering actiever betrekken en naar betaald werk gaan begeleiden.

Meedoen begint met taal

De taal beheersen is noodzakelijk om mee te doen in de samenleving. Zeker voor mensen die gebruik maken van een uitkering. Het kabinet vindt de taaleis in de bijstand (Participatiewet) daarom noodzakelijk en heeft extra geld gereserveerd voor meer taalonderwijs. Ook moet het volgens staatssecretaris Nobel – die sinds vorige maand ook over inburgering gaat - makkelijker worden om taal- en inburgeringsonderwijs te combineren met een baan. Het kabinet heeft hier extra budget voor vrijgemaakt zodat gemeenten hier meteen mee aan de slag kunnen.

Nationale Dialoog voor een open en vrije samenleving

Naast taal en werk is het integratiebeleid ook gericht op de waarden en normen van de Nederlandse open en vrije samenleving. Helaas is de vrijheid om jezelf te zijn niet overal een vanzelfsprekendheid.

Staatssecretaris Nobel: “In Nederland moet je veilig met een keppeltje of hoofddoek over straat kunnen. Als tiener moet je veilig uit de kast kunnen komen, wat familie of (geloofs)gemeenschap daar verder ook van vindt. De vrijheid om jezelf te zijn, is wat ons land bijzonder maakt. Dat moeten we blijven uitdragen”

De staatssecretaris wil het gesprek hierover voeren in de vorm van een Nationale Dialoog. Mensen uit alle hoeken van de samenleving die met elkaar én met de overheid in gesprek gaan over onze open en vrije samenleving, gelijkwaardigheid en gelijke behandeling, discriminatie en de betekenis van het Nederlanderschap. De Nationale Dialoog zal komend jaar van start gaan.

Onderzoek naar discriminatie

De vrijheid en veiligheid om jezelf te kunnen zijn staat onder druk. Dat blijkt uit toenemende discriminatie van bijvoorbeeld lhbtiq+-personen en de stijging van antisemitisme. Daarom komt er een breed nieuw onderzoek naar de oorzaken van discriminerend gedrag. Dit onderzoek richt zich daarbij ook op de ‘trigger factoren’ voor antisemitisme en is een vervolg op het onderzoek hiernaar in 2015 door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van SZW.

Holocausteducatie

Kennis over onze geschiedenis en hoe deze Nederland heeft gevormd is cruciaal voor nieuwkomers. Sinds 1 juli 2025 is kennis van de Holocaust een expliciet kennisdoel van het inburgeringsexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Aanvullend daarop wordt gewerkt aan het mogelijk maken van een bezoek aan holocaustlocaties als onderdeel van het inburgeringstraject. Dan gaat het om een bezoek aan bijvoorbeeld musea en gedenkplaatsen. Zo kunnen de belangrijke lessen uit de Tweede Wereldoorlog met meer impact over worden gedragen aan nieuwkomers.

Zelfbeschikking voor vrouwen en meisjes

In Nederland zijn man en vrouw gelijk. Vrouwen hebben recht op zelfbeschikking, om hun eigen keuzes te maken zonder dwang. Ook dat is per 1 juli 2025 een expliciet onderdeel van het nieuwe inburgeringsexamen. De Actieagenda integratie legt ook de nadruk op de gelijkheid tussen man en vrouw.

Staatssecretaris Nobel: “Voor teveel meisjes en vrouwen is het recht om je eigen keuzes te maken nog geen gegeven. Zij mogen niet zelf hun partner kiezen, of worden zelfs gedwongen om met iemand te trouwen. Ook komen barbaarse praktijken als eerwraak en genitale verminking nog in schrikbarende aantallen voor. Dat accepteren we niet in Nederland. We moeten er alles aan doen om dat te stoppen.”

Verandering kan alleen met hulp van mensen in gemeenschappen waar dit voorkomt. Een belangrijk doel in de Actieagenda is daarom om in te zetten op verandering van binnenuit. Invloedrijke personen die bekend zijn in gesloten gemeenschappen kunnen daarin getraind worden om te werken aan een mentaliteitsverandering.

Gruwelijke praktijken als huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking vinden vaak plaats in het buitenland. Daarom gaat het kabinet ook een nieuwe voorlichtingscampagne op Schiphol starten over het gevaar van deze gruwelijke praktijken en om vrouwen te helpen die het slachtoffer dreigen te worden van uithuwelijking en genitale verminking.

Staatssecretaris Nobel: “Op al deze punten blijven we werken aan het beschermen en versterken van onze open en vrije samenleving. Zodat Nederland een land blijft waarin iedereen dezelfde vrijheden heeft.”