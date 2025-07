Gedupeerde ouders krijgen keuze uit twee routes voor aanvullende schade

Gedupeerde ouders met aanvullende schade kunnen vanaf september kiezen uit twee schaderoutes. De MijnHerstel route waarbij ouders zelf of met behulp van hun advocaat een aanvraag voor aanvullende schade doen. En de Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH) route waarbij ouders hun verhaal vertellen aan een vrijwillige luisterend schrijver. Beide routes werken met een uniform schadekader, dat nu al door SGH gehanteerd wordt, en worden afgesloten met een vaststellingsovereenkomst (VSO). Voor de uitkomst maakt het dus niet uit welke route ouders kiezen, het verschil zit in de manier waarop; met ondersteuning van SGH of meer zelfstandig met digitale ondersteuning en persoonlijk (herstel) contact. Dat staat in de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen die staatssecretaris Palmen (Herstel en Toeslagen) na instemming van de ministerraad naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Staatssecretaris Palmen: “Een belangrijk deel van de hersteloperatie is inmiddels afgerond. Alle gedupeerde ouders hebben € 30.000 euro ontvangen. Het overgrote deel van alle gedupeerde ouders heeft, als de schade groter was dan € 30.000, daarbovenop inmiddels alle onterecht ingevorderde kinderopvangtoeslag teruggekregen. Ook hebben zij een compensatie voor materiële en immateriële schade gekregen en zijn hun schulden aangepakt. Er is echter een groep ouders voor wie de huidige compensatie nog niet toereikend is, omdat zij bijvoorbeeld hun baan of huis hebben verloren. Om deze groep ouders en hun gezinnen sneller en beter te ondersteunen, zet ik in op vereenvoudiging van de compensatie van aanvullende schade. Ik heb er vertrouwen in dat we er hiermee voor zorgen dat ouders die nog wachten op de afronding van hun herstel uiterlijk in 2027 gehoord en geholpen zijn.”

Voortgang hersteloperatie

In totaal hebben 69.400 mensen zich gemeld als potentieel gedupeerd, waarvan bij 42.000 ouders is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn. Alle eerste toetsen zijn afgerond en alle ouders hebben inmiddels ofwel een uitkomst van de integrale beoordeling (IB) of ze zijn in behandeling. Er zijn nu dus geen ouders meer die in de wachtrij staan voor een IB. Voor meer dan 64.000 ouders (92,5%) is de integrale beoordeling afgerond. De laatste integrale beoordelingen worden dit jaar afgerond.

Financieel herstel

In de integrale beoordeling krijgen gedupeerde ouders naast de compensatie voor de onterechte terugvorderingen, ook een materiele en immateriële schadevergoeding. De compensatie is tenminste €30.000, maar kan ook meer bedragen. De materiele schadevergoeding bedraagt 25% van het bedrag waarvoor de ouder is benadeeld en de immateriële schadevergoeding bedraagt €500 per half jaar dat de problemen met de kinderopvangtoeslag geduurd hebben. Gemiddeld is er bij de ouders €40.000 toegekend. Voor vrijwel alle gedupeerde aanvragers van kinderopvangtoeslag (98%) zijn publieke schulden die in aanmerking komen kwijtgescholden. Inmiddels heeft 96% van de kinderen tegemoetkoming (tussen de €2.000 en €10.000) ontvangen. Ruim 62% van de ex-toeslagpartners heeft een compensatie van €10.000 hebben ontvangen.

Aanmeldportaal

Achter elke ouder zit een uniek verhaal en persoonlijke schade. Geen enkel verhaal is hetzelfde. Dat betekent ook dat voor elke ouder de route naar persoonlijk herstel anders is en de behoefte aan ondersteuning daarbij persoonsgebonden is. Het is daarom van belang dat ouders en hun advocaten zich goed kunnen oriënteren en op basis daarvan een uiteindelijke keuze kunnen maken voor de aanvullende schade route die het beste past bij de individuele ouder. Daarom gaat in september ook het nieuwe aanmeldportaal van start waarop alle informatie over de mogelijkheden van aanvullende schadevergoeding inzichtelijk wordt gemaakt. Via het aanmeldportaal kunnen ouders zich dan tot 1 januari 2026 aanmelden voor aanvullende compensatie.

Aanvullende schade routes

De route van de onafhankelijke Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH) is op dit moment al toegankelijk voor iedereen die aangeeft aanvullende schade te hebben. Ouders kunnen zich ook nog steeds melden bij de VSO regie route. Vanaf september kunnen ouders zich aanmelden via het aanmeldportaal en staat ook de MijnHerstel route open voor alle ouders. Deze route is in overleg met ouders ontworpen en gaat uit van vier principes: snel, transparant, integraal en persoonlijk. Voor deze route zijn de best werkende onderdelen van de Regieroute-VSO en de geleerde lessen uit de pilot Digitale route samengebracht. In de MijnHerstel route krijgen ouders maximale digitale ondersteuning en is er gericht persoonlijk contact met de behandelaar. In de nieuwe route wordt informatie die beschikbaar is van te voren ingevuld. Ouders kunnen vervolgens zelfstandig of met hulp van bijvoorbeeld hun advocaat hun financiële schade aannemelijk maken. Het is belangrijk dat ouders ook kunnen werken aan het afsluiten van het herstelproces. Het zelfstandig en op eigen tempo doorlopen van de MijnHerstel route draagt bij aan het emotioneel herstel van de ouder en het gezin. In de MijnHerstel route krijgen ouders die daar behoefte aan hebben ook de mogelijkheid het herstelproces emotioneel af te ronden met een herstelgesprek. De MijnHerstel route werkt met hetzelfde ruimhartige uniforme schadekader zoals SGH dat nu gebruikt en wordt ook afgesloten met een VSO. Aan het einde van het proces is snel en duidelijk inzichtelijk wat de uitkomst is. Voor ouders die van mening zijn dat een VSO geen succesvolle afronding van het financieel herstel biedt, blijft een bestuursrechtelijke beoordeling van de aanvullende schade een mogelijkheid.

Toegang voor gedupeerden met integrale beoordeling lager dan € 30.000

Gedupeerde ouders met een IB die lager is dan de Catshuisregeling van € 30.000 kunnen voor hun aanvullende compensatie op dit moment alleen nog bij de Commissie Werkelijke Schade terecht. Dat is in lijn met de wens van de Kamer om prioriteit te geven aan ernstig gedupeerden. Dit was ingegeven door de veronderstelling dat ouders die een hoge terugvordering hebben terugbetaald ook hogere vervolgschade kunnen hebben gehad, terwijl dat minder snel kan worden verwacht bij een lage terugvordering. De afgelopen periode is beleid ontwikkeld waardoor alle gedupeerde ouders - ongeacht de hoogte van hun IB - toegang kunnen krijgen tot de MijnHerstel route en SGH route. Afgesproken is dat bij het berekenen van de aanvullende schade zal worden gekeken naar een aantal indicatoren, zoals de hoogte, duur en feitelijke terugbetaling van onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslag. Concreet betekent dit dat als een ouder over één of twee toeslagjaren minder dan €2.000 per jaar heeft terugbetaald of de terugvordering snel is hersteld, niet op voorhand wordt aangenomen dat aanvullende schade (volledig) is ontstaan door de toeslagenaffaire. Daardoor kunnen posten niet of niet volledig worden toegekend, tenzij uit aanvullende onderbouwing blijkt dat de schade wel het aannemelijk gevolg is van de toeslagenaffaire.

Brede ondersteuning

Naast het financieel herstel is ondersteuning bij het weer oppakken van het leven een essentieel onderdeel van de hersteloperatie voor gedupeerde toeslagenouders en hun gezinnen. Gemeenten spelen hierin door middel van de brede ondersteuning een grote en belangrijke rol. Om er voor te zorgen dat de brede ondersteuning een eenduidige, uitlegbare aanpak kent zijn modelbeleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels bieden duidelijkheid en harmoniseren de afwegingen die ten grondslag liggen aan de geboden hulp en de vraag wanneer welke hulp wordt ingezet. Ook bieden ze duidelijkheid voor ouders en kinderen die recht hebben op hulp, over welke afwegingen een gemeente maakt om te komen tot maatwerk. Daarmee helpen deze beleidsregels de verschillen bij het aanbieden van brede ondersteuning tussen gemeenten onderling te verkleinen, met behoud van ruimte voor lokaal maatwerk.

Intensieve begeleiding van gezinnen die de regie kwijt zijn

In navolging van de adviezen van de commissie Van Dam kijkt het Kabinet ook naar manieren om mensen die regie over hun leven kwijt zijn geraakt beter te ondersteunen. Het gaat hier om naar schatting 2000 tot 3000 gezinnen voor wie het voor de toeslagenaffaire al lastig was om grip te houden op hun leven en waarbij de toeslagenproblematiek dit vervolgens heeft verergerd. Om deze ouders te ondersteunen zet het kabinet in op een integrale aanpak van de problemen van deze gezinnen.