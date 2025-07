Invest-NL en Invest International gaan integreren tot een grotere financieringsinstelling

Invest-NL en Invest International gaan integreren en worden daarmee een grotere en meer slagvaardige financieringsinstelling. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Heinen van Financiën, minister Karremans van Economische Zaken, minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Boerma van Buitenlandse Handel. Het proces van integratie wordt nu gestart. Streven is dat organisaties eind 2027 zijn geïntegreerd.

Nederland heeft een aantal grote uitdagingen op het gebied van het ondernemings- en vestigingsklimaat. Invest-NL en Invest International worden daarom gebundeld tot een grotere en meer slagvaardige financieringsinstelling. Dit is essentieel voor Nederlandse bedrijven die zowel nationaal als internationaal willen groeien en innoveren. De bundeling zorgt voor een brede financieringsinstelling, die grotere investeringsrondes kan financieren en sneller kan opschalen in binnen- en buitenland. Dat is gewenst gezien de uitdagingen waar de Nederlandse economie en het bedrijfsleven voor staan. Samen kan meer worden bereikt voor het Nederlandse bedrijfsleven dan wanneer beide instellingen op zichzelf blijven staan.

Ondernemers kunnen straks aankloppen bij één loket met verschillende financieringsmogelijkheden. Invest International heeft al op korte termijn aanvullende financiering nodig om aan de grote vraag naar financiering te kunnen voldoen. Een onderdeel van de integratie is daarom dat een deel van de voor Invest-NL gereserveerde gelden naar Invest International worden overgeheveld.

Er wordt de komende tijd nog in kaart gebracht wat de organisaties naar de verdere toekomst nodig hebben aan financiering. Daarbij wordt een verkenning gestart naar de mogelijkheid tot staatsgaranties, waarmee de organisatie zich (deels) zelf zou kunnen financieren met geld uit de markt. Ook wordt onderzocht hoe andere in Nederland aanwezige investeringsinstrumenten mogelijk passen in de nieuw te vormen investeringsinstelling. Het kabinet informeert de Kamer in het najaar van 2025 verder over deze vervolgstappen.