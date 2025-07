Samenwerking voor groei van kazernes op de Veluwe

De gemeenten Barneveld, Ermelo en Apeldoorn, de provincie Gelderland en het ministerie van Defensie gaan nauwer samenwerken. Zij hebben hiervoor vandaag een zogeheten ‘bestuurlijk voornemen’ getekend. Hiermee spreken ze af om samen te kijken naar de ruimtebehoefte van Defensie en wat dat betekent voor de regio.

Omdat Defensie groeit, is er meer ruimte nodig voor bijvoorbeeld gebouwen en goede voorzieningen. De Veluwe speelt hierin een belangrijke rol. Al jarenlang zijn er veel kazernes en oefenterreinen in de regio. Defensie is daardoor nauw verbonden met de lokale samenleving.

Defensie wil de kazernes in Stroe en Ermelo uitbreiden. Ook komt er een nieuw eskadron van de Koninklijke Marechaussee (KMar) naar De Kleiberg in Apeldoorn. Op dit moment werken er ruim 2.000 mensen op de kazerne in Stroe en 1.000 in Ermelo. Dit aantal kan de komende jaren verdubbelen. Met de komst van het KMar-eskadron komt er een nieuwe defensielocatie bij in Apeldoorn. Dit tegen de achtergrond van de al eerder aangekondigde herontwikkeling van Kamp Nieuw Milligen en een nieuwe centrale kazerne in Zeewolde.

Gevolgen

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen. Er komt meer verkeer, er zijn extra woningen nodig en de vraag naar energie en andere voorzieningen neemt toe. Hierover gaan Defensie, de gemeenten en provincie verdere afspraken maken.

Staatssecretaris Gijs Tuinman: “Defensie maakt lang deel uit van de Veluwse samenleving. Nu we fors groeien de komende jaren doen we dat in nauwe samenwerking met onze lokale partners. Want onze groei staat niet op zichzelf. Die heeft impact op de omgeving, denk aan meer verkeersdrukte. En onze extra mensen moeten ergens wonen. Ze geven geld uit waar lokale economieën van kunnen profiteren. Kortom onze groei raakt direct aan onze omgeving. Daarom kunnen we alleen succesvol groeien in een wisselwerking met de provincie en gemeenten.”

Programma Ruimte voor Defensie

Aan het bestuurlijk voornemen ligt het Ontwerp Nationaal Programma Ruimte voor Defensie ten grondslag. Het kabinet moet het Programma Ruimte voor Defensie nog definitief vaststellen.