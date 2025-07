Steviger aanpak van online discriminatie

Het kabinet gaat meer werk maken van de aanpak van online discriminatie. Inzet is het beter melden van online discriminatie bij platformen, betere handhaving en goede ondersteuning van slachtoffers. Het kabinet heeft daar € 1 miljoen per jaar voor gereserveerd. Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de aanpak en heeft het plan hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Uitermark: “De onlinewereld mag geen vrijplaats zijn voor discriminatie. Het moet een plek zijn waar iedereen zich vrij kan uiten, maar met respect voor elkaar. Waar mensen zich uitspreken en actie ondernemen als zij online discriminatie zien. En waar consequenties kunnen volgen wanneer discriminerende berichten worden geplaatst. Dat kan alleen als we daarbij daadkrachtig en gezamenlijk optreden, en alle betrokken partijen hierin verantwoordelijkheid nemen.”

Meer samenwerking en beter melden

De afgelopen jaren hebben verschillende organisaties al belangrijke stappen gezet om online discriminatie aan te pakken. Denk aan de start van meldpunten of voorzieningen voor hulp aan slachtoffers. Belangrijk onderdeel van het plan is om deze initiatieven bij elkaar te brengen. En bijvoorbeeld ook de Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) hierbij te betrekken, waaronder hèt centrale meldpunt voor online discriminatie: Meld.Online Discriminatie. Het ministerie van BZK coördineert de aanpak, en werkt daarbij samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid.

Centraal in de aanpak staat het beter melden van discriminerende online uitingen aan platformen. Burgers kunnen dit zelf doen bij de platforms, of een melding doen bij een meldpunt. De meldpunten kunnen hierin -als betrouwbare flagger- een belangrijke rol pakken. Meldingen van betrouwbare flaggers kunnen onder de Digital Services Act (DSA) met voorrang worden behandeld door platformen. Het kabinet gaat samen met toezichthouders als de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens kijken hoe nieuwe technische hulpmiddelen als AI en juridische kaders kunnen worden ingezet om strafbare online discriminatie grootschaliger en sneller te signaleren en te melden aan online platformen.

Betere ondersteuning

Verder krijgen slachtoffers betere ondersteuning. Hulp moet duidelijk en toegankelijk zijn, en aansluiten bij de bestaande behoeften. Daarvoor wordt geïnvesteerd in betere infrastructuur en kennis bij de diverse meldpunten. Hierbij speelt bredere bewustwording, ook van omstanders, een rol. Om dit te bereiken wordt een landelijk gesprek gestart over wat wel en niet normaal is online en over het effect van online discriminatie. Dit gesprek wordt zowel online georganiseerd als op openbare plekken, zoals in scholen en bibliotheken.