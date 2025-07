Verhoging Eigen Bijdrage per 1 oktober 2025

Vluchtelingen uit Oekraine die inkomsten hebben, gaan vanaf 1 oktober 2025 een hoger bedrag betalen voor de kosten van hun opvang. Het gaat om een eigen bijdrage voor exploitatiekosten van € 244,22 per maand per persoon (van 18 jaar of ouder). Ook maakt het de verschillen kleiner ten opzichte van andere groepen in onze maatschappij, zoals minima of asielzoekers en zetten we een volgende stap in het normaliseren van de situatie van de vluchtelingen uit Oekraine in Nederland. De eigen bijdrage voor catering van € 252,18 per persoon (van 18 jaar of ouder) wordt in huidige vorm gehandhaafd. De maximale eigen bijdrage voor een gezin (met twee volwassenen) in een locatie met catering bedraagt € 992,80 per maand.