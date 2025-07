Minister-president Schoof en minister Veldkamp naar Ukraine Recovery Conference

Minister-president Schoof en minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken nemen donderdag 10 juli deel aan de Ukraine Recovery Conference (URC) in Rome. Deze jaarlijkse bijeenkomst heeft als doel internationale steun te mobiliseren voor het herstel en de wederopbouw van Oekraïne.

Regeringsleiders en ministers uit diverse landen spreken tijdens de bijeenkomst met elkaar over de voortgang van de wederopbouw en het herstel van Oekraïne. Minister-president Schoof zal vanuit Rome op initiatief van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk samen met andere leiders ook deelnemen aan een virtuele bijeenkomst van de zogeheten ‘Coalition of the Willing’, een groep landen die samenwerkt om Oekraïne te steunen.