Eichelsheim: “Stabiliteit in het Midden-Oosten belangrijk voor Europa”

“Stabiliteit in het Midden-Oosten vermindert ongewenste migratie, zowel naar Jordanië als naar Europa. Het helpt terrorisme te voorkomen en is cruciaal voor de vrije handel.” Dat zei commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim tijdens zijn werkbezoek aan Jordanië. Hij sprak daar afgelopen weekend met enkele generaals en bezocht trainingslocaties. Eichelsheim benadrukte het belang van samenwerking tussen Nederland en Jordanië.

Een belangrijk onderdeel was een bezoek aan het Deep Element, dat als private onderneming werkt voor de Jordaanse strijdkrachten. In dit project bouwt 250 man drones voor de Jordaanse strijdkrachten en partnerlanden. Daarnaast trainen ze militaire eenheden. In een oefengebied van 300 km² worden realistische militaire scenario’s nagebootst. Eichelsheim was onder de indruk van de technologie en diversiteit aan drones. “We gaan kijken of we met hen op dit gebied kunnen samenwerken.”

Hij besprak dit en meer met zijn Jordaanse collega generaal-majoor Yousef Huneiti. Daarbij kwam ook de veiligheidssituatie in de regio aan bod, onder meer aan de grens met Syrië. Bij het King Abdullah II Royal Special Forces Command kreeg Eichelsheim inzicht in hoe speciale troepen daar hun taken uitvoeren.

Nederland en Jordanië: strategische partners in Midden-Oosten

Nederland en Jordanië werken al lang intensief samen. Bijvoorbeeld bij de strijd tegen terreurorganisatie ISIS in Irak en Syrië tussen 2014 en 2018. Nederland opereerde toen met F-16’s vanuit Jordanië. Meer recentelijk hielp Jordanië Nederland met het vertrek van militairen uit Irak. Ze zaten er voor de NAVO Missie Irak, maar konden niet weg vanwege de sluiting van het Irakese luchtruim. Andersom helpt Nederland Jordanië door onder meer de kwaliteit van identiteitsbewijzen te verbeteren. Ook ondersteunde Nederland de Jordaanse strijdkrachten bij de bouw van de logistieke hub.

Evacuatie van burgers

Eichelsheim:“Stabiliteit in het Midden-Oosten is belangrijk voor Europa. Als maritieme handelsnatie moet Nederland elke kans aangrijpen om de samenwerking met het bevriende en betrouwbare Jordanië te versterken.”

De generaal sprak zijn waardering uit voor de hulp die Jordanië meerdere malen heeft geboden. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij humanitaire droppings boven Gaza met transporthelikopters en transportvliegtuigen en bij de evacuatie van burgers uit Soedan.

Nederland blijft zich inzetten voor vrede en veiligheid in de regio. Verdere samenwerking met Jordanië wordt onderzocht. Daarbij gaat het onder meer om dronetechnologie, humanitaire inzet, trainingen en onderofficiersopleidingen.