Kabinet verhoogt boetes voor uitbuiting van arbeidskrachten

Het kabinet heeft besloten om de boetes voor bedrijven die arbeidswetten overtreden fors te verhogen. Deze maatregel is genomen om de uitbuiting van met name arbeidsmigranten tegen te gaan en eerlijke arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

Minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Met de hogere boetes wil ik een duidelijk signaal afgeven: we tolereren niet langer de uitbuiting van arbeidskrachten. Bedrijven die zich hier schuldig aan maken zullen zwaarder worden gestraft. Werkgevers mogen de wet niet bewust overtreden omdat het naleven van de regels meer kost dan de winst die ze maken door lage lonen. Dat voorkomen we nu met deze maatregel.”

De hogere boetes gaan voor de volgende wetten gelden: de inzet van illegale arbeid (Wav), voor het betalen van het Wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag (Wml), bij de inzet van arbeidskrachten via uitlening (Waadi) en de wet die gaat over de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU).

De boetes zullen flink hoger worden omdat ze met terugwerkende kracht worden geïndexeerd. De boetes zijn de afgelopen jaren niet aangepast, de verwachting is dat ze met ongeveer 18% per overtreding zullen stijgen. Vanaf nu zal er wel jaarlijks een indexatie plaatsvinden van de bedragen, zodat de boetes serieus worden genomen en effect blijven hebben. Meer informatie over de verhoging van de boetes volgt begin 2026.