Minister Keijzer ontvangt eindrapport STOER: elke schakel in beeld om sneller, meer en betaalbaarder te bouwen

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft vandaag het eindrapport van de adviesgroep STOER (Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en Regelgeving) in ontvangst genomen. Daarmee wordt het adviestraject afgerond dat in december 2024 is gestart. Het rapport bevat meer dan 100 voorstellen die bijdragen aan het versnellen, vereenvoudigen en betaalbaarder maken van woningbouw.

Het advies richt zich op het volledige bouwproces: van de eerste planvorming tot en met bezwaar- en beroepsprocedures. De minister ziet het als essentieel dat elke schakel in de keten wordt meegenomen om woningbouw daadwerkelijk te kunnen versnellen. Het rapport biedt concrete aanknopingspunten om het woningtekort aan te pakken.

Minister Keijzer: “De woningnood is hoog en we hebben onszelf in de hoek geschilderd met de vele regels waar we mee te maken hebben bij het bouwen van huizen. Die regels zijn gemaakt met de beste bedoelingen en vanuit gerechtvaardigde belangen, maar het is de stapeling die woningbouw in de weg zit. Ik dank de adviesgroep voor hun snelle werk en grondige adviezen over het maken van de eerste plannen tot aan de bezwaar- en beroepsprocedures. Overal is versnelling nodig en dit rapport gaat daar zeker bij helpen.”