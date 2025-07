Nederland zegt 300 miljoen euro toe voor wederopbouw en economische versterking Oekraïne

Nederland heeft donderdag 300 miljoen euro toegezegd voor de wederopbouw en versterking van Oekraïne in 2025 en 2026. Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken kondigde de steun aan tijdens de Ukraine Recovery Conferentie (URC) in Rome waar de minister en minister-president Dick Schoof aan deelnemen. De URC is een jaarlijkse internationale conferentie die in het teken staat van de herstel en wederopbouw van Oekraïne.

De minister maakte verder bekend dat uit dit bedrag 30 miljoen euro wordt vrijgemaakt om Nederlandse bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het opzetten van projecten die bijdragen aan de wederopbouw en het duurzame herstel van Oekraïne via het subsidieprogramma Ukraine Partnership Facility (UPF). Ook liet Veldkamp al weten dat een deel van de Nederlandse bijdrage, namelijk 52 miljoen euro, in 2025 wordt uitgegeven aan herstel van de energie-infrastructuur en drinkwatervoorzieningen in Oekraïne.

Daarnaast doneert Nederland 4 miljoen euro voor de nieuwbouw van een vleugel van het Kinderziekenhuis in Lviv, in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

De bedragen zijn onderdeel van geld dat het kabinet eerder heeft gereserveerd voor 2025 en 2026 voor niet-militaire steun aan Oekraïne. In totaal gaat het om ruim 500 miljoen euro, 252 miljoen euro per jaar. De invulling van de eerste 200 miljoen euro werd al eerder bekendgemaakt. De bestemming van het resterende bedrag staat nu dus ook vast.

“Rusland wil Oekraïne niet alleen militair op de knieën krijgen, maar probeert ook al meer dan drie jaar de Oekraïense samenleving en economie kapot te maken door continue aanvallen op o.a. de energie-infrastructuur, de watervoorziening, graanopslag, maar ook op huizen en appartementen. Het is daarom belangrijk dat de internationale gemeenschap Oekraïne behalve met wapens ook financieel, economisch en sociaal steunt. De economie en samenleving van Oekraïne moeten draaiende worden gehouden, want dat helpt het land in zijn strijd. Het is als het ware een front achter het front. Onze financiële en economische steun dienen ook voor een vlotter herstel en drukt de kosten van wederopbouw”, aldus minister Veldkamp.

Ukraine Partnership Facility

Tijdens de conferentie zullen minister Veldkamp en de Oekraïense Vice- Premier en minister van Economische Zaken Yulia Svyrydenko een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen voor de verlenging van het UPF-subsidieprogramma dat werd opgericht in 2023 ter ondersteuning van Nederlandse bedrijven en organisaties voor projecten in Oekraïne in de sectoren agrofood, duurzame energie, gezondheidszorg, water en circulaire bouw die ten goede komen aan het herstel en wederopbouw van het land. Nederland en Oekraïne zullen daarbij nauw samenwerken zodat de geselecteerde projecten zo goed mogelijk aansluiten bij wat Oekraïne nodig heeft.

20 miljoen euro voor versterken cyberweerbaarheid Oekraïne

Tijdens de conferentie zal ook aandacht uitgaan naar de versterking van de cyberweerbaarheid van Oekraïne. Nederland heeft eerder aangekondigd 10 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor 2025 en 2026 voor cybersteun aan Oekraïne. De cyberdreiging afkomstig uit Rusland waar Oekraïne aan wordt blootgesteld is ongeëvenaard. Cyberoperaties zijn integraal onderdeel van de Russische oorlogsvoering. Met het geld kan bijvoorbeeld de cyberweerbaarheid worden vergroot binnen kritieke sectoren als energie en transport.