Woningbouw: 90.000 tot 100.000 woningen per jaar t/m 2030

De woningbouw loopt in 2027 op richting de 100.000 woningen en komt de jaren erna uit rond de 90.000 woningen per jaar. Deze verwachting blijkt uit het jaarlijkse Primos-rapport van ABF Research. Blijvende inzet van alle betrokken partijen is nodig om deze woningen te realiseren. Aandachtspunt is dat een groot deel van de woningbouwplannen tot 2030 nog vergund moet worden. Provincies moeten bovendien plannen maken om na 2030 het realisatietempo van zo’n 100.000 woningen per jaar vol te kunnen houden.

ABF Research geeft aan dat de verwachting mogelijk wordt onderschat omdat de inmiddels ingetrokken huurbevriezing is meegenomen in de verwachting. De huidige vergunningverlening laat zien dat de potentie er is om 100.000 woningen te bouwen. In 2024 werden 94.000 vergunningen voor nieuwbouw verleend en nog eens 10.000 voor overige toevoegingen, zoals transformaties. Het duurt gemiddeld twee jaar voor een vergunde woning is gebouwd en niet alle vergunningen worden gerealiseerd. In 2024 werden 82.000 woningen gerealiseerd, in 2025 wordt een vergelijkbaar aantal verwacht.

“Het is van groot belang om te zorgen voor stabiliteit en continuïteit in de woningbouw”, zegt minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. “De net aangenomen Wet regie op de volkshuisvesting gaat hierbij helpen. Daarnaast werken alle betrokken partijen verder aan de Woontopafspraken en ben ik bezig met het wegnemen van belemmerende regelgeving om de woningbouw te versnellen. De komende tijd maken we het ook makkelijker om de bestaande voorraad woningen beter te benutten. Zo kunnen we jaarlijks vele tienduizenden woningzoekenden aan een huis helpen.”

Plancapaciteit

De plancapaciteit ligt landelijk op 127%, waar 130% is afgesproken met lokale overheden. De plancapaciteit is 30% hoger dan wat er nodig is, omdat plannen vertraging kunnen oplopen of niet door kunnen gaan. Voor de looptijd van de huidige woondeals (2025 tot en met 2030) is de geraamde bruto plancapaciteit 930.400 woningen. Punt van zorg is dat een groot deel van deze plannen nog niet vergund zijn. In gesprekken met de woondealregio’s staat dit punt hoog op de agenda.

Op de langere termijn, na 2030, daalt de plancapaciteit. Voor de periode 2025 tot en met 2044 is de totale bruto plancapaciteit bijna 1,7 miljoen woningen. Naast de actualisatie van de woondeals moeten de aangewezen doorbraaklocaties en de vermindering van belemmerende regelgeving (STOER) leiden tot voldoende plannen voor de periode na 2030.

Bevolkingsgroei

Het woningtekort is nog steeds hoog. In de trendprognose van ABF neemt het aantal huishoudens in de komende 15 jaar toe met 822 duizend, tot bijna 9,3 miljoen in 2040. Conclusie is dat de bevolking blijft groeien en dat de samenleving ouder en diverser wordt. De huishoudenstoename bestaat voor een belangrijk deel uit oudere alleenstaanden en oudere paren. Dat betekent dat er meer vraag komt naar (zorg)woningen voor ouderen. Ook neemt het aantal alleenstaande huishoudens toe. Dat zijn er momenteel zo’n 3,4 miljoen. Ook het aantal thuiswonende (jong)volwassenen is sterk toegenomen: 60% van de thuiswonende 18-plussers op zoek is naar een woning.