Benoeming directeur-generaal Rijksbegroting

Coen Hogendoorn wordt directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel hiervoor van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 14 juli 2025.

Drs. A.C. (Coen) Hogendoorn is sinds oktober 2020 directeur van de Inspectie der Rijksfinanciën en sinds 2018 plaatsvervangend directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. Bij hetzelfde ministerie was hij ook directeur Begrotingszaken en directeur Algemeen Financieel Economische Politiek. Daarvoor was hij onder andere directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en plaatsvervangend directeur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij startte zijn loopbaan als inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën. Coen Hogendoorn studeerde Economie, afstudeerrichting Bedrijfseconomie, aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.