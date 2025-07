Kabinet komt met wetsvoorstel voor toekomstbestendige sanctiemaatregelen

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel om de uitvoering en handhaving van internationale sanctiemaatregelen te versterken. Omdat het sanctie-instrumentarium naar verwachting steeds relevanter, maar ook complexer wordt in de toekomst, is het belangrijk dat de Nederlandse wetgeving gemoderniseerd wordt – en daarmee toekomstbestendig is. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken stuurt het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen naar de Afdeling advisering van de Raad van State.

Sancties helpen de internationale vrede en veiligheid te beschermen, en bijvoorbeeld terrorisme te bestrijden. Sancties werken het best als iedereen zich eraan houdt. Daarom wil het kabinet zorgen voor betere naleving en handhaving van internationale sancties.

De huidige Sanctiewet uit 1977 is de schakel tussen internationale sancties en nationale uitvoering. Deze wet is in het afgelopen decennium nauwelijks aangepast, terwijl de omvang en complexiteit van sancties zijn toegenomen. Het kabinet wil met het wetsvoorstel de effectiviteit van sancties vergroten door de uitvoering en handhaving te verbeteren.

Het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder (i) meer mogelijkheden voor bestuursrechtelijke handhaving in aanvulling op het strafrecht, (ii) verbeterde grondslagen voor informatie-uitwisseling, (iii) een Centraal Meldpunt Sancties, (iv) de mogelijkheid om in bepaalde openbare registers aantekeningen te plaatsen bij een relatie met gesanctioneerde personen of organisaties, (v) de uitbreiding van het huidige bestuursrechtelijke toezicht naar juridische beroepsgroepen en (vo) een regeling voor het beheer en bewind van bepaalde (langdurig) bevroren tegoeden en economische middelen.

Met het wetsvoorstel geeft het kabinet invulling aan de aanbevelingen op dit vlak uit het eindrapport van de Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving uit 2022.