Kabinet onderneemt 9 acties om haperende innovatie aan te pakken

Waar andere landen doelgericht investeren in technologie en weerbaarheid, blijft Nederland achter. Te weinig innovatie zorgt voor afhankelijkheden, belemmert kansen voor onze ondernemers, zet onze banen op het spel, bedreigt onze economische veiligheid en op de langere termijn de betaalbaarheid van publieke voorzieningen zoals zorg en veiligheid. Minister Karremans (Economische Zaken) stelt daarom, in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, 9 acties voor om de Nederlandse investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) structureel te verbeteren.

De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met de maatregelen in het zogenoemde 3%-R&D-Actieplan. Dat houdt in dat Nederland 3% van zijn economie (het bruto binnenlands product, bbp) in 2030 investeert in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Twee derde van deze financiering komt binnen dit Europese doel vanuit private investeerders en bedrijven, een derde is publiek vanuit overheid, onderwijs en kennisinstellingen.



Op dit moment investeert Nederland 2,2% van het bbp in R&D. Dat is aanmerkelijk minder dan toonaangevende landen als de VS, Zuid-Korea en buurlanden als België en Duitsland. Zonder maatregelen valt het percentage in Nederland terug naar 2%. Om aan 3% te komen, is 14,9 miljard euro aan private en publieke investeringen nodig.

De negen acties

1. Verkennen oprichting Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie (NADI)

Met een nieuwe publieke organisatie koopt de overheid als eerste klant baanbrekende innovaties in. In het buitenland zijn doorbraken zoals het internet, GPS, mRNA-technologie op deze manier opgeschaald.



2. Oprichten R&D-lanceerplatform

Gericht kennisintensieve bedrijven naar Nederland halen of hier laten uitbreiden door het wegnemen van belemmeringen voor toegang tot talent, ruimte, innovatieregelingen etc.



3. Mobiliseren 3 miljard euro institutioneel kapitaal voor R&D-intensieve scale-ups

Startups groeien niet door tot scale-ups door gebrek aan financiering. Het kabinet gaat institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, hiervoor verder mobiliseren.



4. Vergroten experimenteerruimte voor technologische start- en scale-ups

Inzet op betaalbare toegang tot hoogwaardige experimenteerruimte voor diverse sleuteltechnologieën zoals de AI-fabriek. Groeibedrijven kunnen zo sneller ontwikkelen en opschalen.



5. Stimuleren van kennisvalorisatie

Een stevige impuls om goede ideeën uit de wetenschap vaker uit te laten groeien tot succesvolle bedrijven of toepassingen. Via ondernemerschap, spin-offs en beleid zoals standaard deal terms bij kennisinstellingen.



6. Verhogen beschikbaar technisch talent en arbeidsbesparende technologieën

Zet in op sectorale en regionale programma’s zoals het Versterkingsplan Microchiptalent en Techkwadraat om het tekort aan technisch talent structureel te verkleinen.



7. Oprichten van een EU-cofinancieringsvoorziening

Een structurele voorziening waarmee de overheid innovatie en technologie nationaal meefinanciert. Nu missen we zonder budget voor Nederland interessante EU-financiering.



8. Doorontwikkeling innovatie-instrumentarium

Optimaliseert bestaande regelingen, zoals de WBSO en PPS-toeslag, zodat bedrijven sneller, eenvoudiger en effectiever worden gestimuleerd om te investeren in R&D.



9. Nationale Investeringsinstelling

Publieke investeringsinstelling met focus op innovatie, technologie en verdienvermogen die financiering mogelijk maakt voor bedrijven die nu tussen wal en schip vallen.

Minister Karremans (Economische Zaken): “We moeten eerst ons geld verdienen, voordat we het kunnen uitgeven. In Nederland ondernemen en werken slimme koppen en gouden handen, maar we halen te weinig uit innovatie. Daarom moeten we aan de slag om onze specialistische kennis vaker en beter naar de markt te brengen, publieke en private investeringen omhoog te krijgen en het aantal kennisintensieve bedrijven in Nederland te vergroten.”

Nederland EU-innovatieleider, maar geen top innovatie-investeerder

Nederland is als nummer 3 van de EU een Innovatieleider. Dat komt vooral door onze ijzersterke wetenschap, goede opleidingen, digitalisering en publiek-private samenwerking. Als we nu niet meer investeren verliezen we die positie in de toekomst. We zijn namelijk als het gaat om investeringen in innovatie slechts de nummer 9. We blijven ver achter bij landen als Duitsland (3,1%), Oostenrijk (3,3%), België (3,3%) en Zweden (3,6%). Nederland blijft samen met onder andere Frankrijk (2,2%), Slovenië (2,1%) en Tsjechië (1,8%) al jaren onder de 3%-norm hangen, ondanks eerdere ambities om de achterstand in te lopen.