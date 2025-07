Kleinere en slagvaardigere Algemene Bestuursdienst

Het kabinet wil toe naar een kleiner en slagvaardiger stelsel van topambtenaren die leidinggeven bij de Rijksoverheid. Minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) informeerde vandaag de Tweede Kamer per brief over welke stappen hiervoor worden gezet.

Minister Uitermark: "Ambtenaren werken voor én in contact met de samenleving. Het is daarom belangrijk dat topambtenaren praktische kennis van zaken hebben en burgers en bedrijven centraal zetten bij de aanpak van problemen. Een slagvaardige ambtelijke top waarbij verbinding en vakmanschap centraal staat, helpt daarbij. De focus komt na de hervorming te liggen op een kleinere top met ambtenaren met meer praktische kennis van zaken."

Slagvaardige ambtelijke top

Het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst (DGABD) ondersteunt departementen bij de werving en selectie van topambtenaren, zorgt voor de versterking van publiek leiderschap en een gericht opleidingsaanbod voor de ambtelijke top. In de rijksdienst moeten eenvoud, verbinding en vakmanschap centraal staan met een focus op topambtenaren die als publiek leider het publieke belang dienen. Daarom wordt de DGABD omgevormd tot een nieuw directoraat-generaal dat zich na de hervorming richt op topambtenaren die eindverantwoordelijkheid dragen. De managers daar direct onder (ongeveer 1250 functies) vormen voortaan het ‘senior management’ met potentieel om door te groeien naar topfuncties. Samen met de departementen wordt er in een andere vorm blijvend gewerkt aan kwaliteit en talentontwikkeling van deze managers.

Kennisbehoud

Voor de departementen is het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen professionele doorstroom en kennisbehoud. Door in te zetten op een langere functieduur voor de topmanagementgroep wordt dit evenwicht geborgd. In overleg met relevante stakeholders wordt de meest wenselijke en effectieve optie gekozen.

Eenvoud

Het is van belang dat de ambtelijke top eenvoud en soberheid nastreeft bij de uitvoering van het werk, bijvoorbeeld bij gebruik van dienstvervoer, dienstreizen of het organiseren van bijeenkomsten. Dit is passend bij de voorbeeldrol die topambtenaren hebben in hun organisatie en naar de samenleving.