Werkagenda voor verbetering positie van mensen met een beperking

Mensen met een beperking ervaren nog steeds drempels in de maatschappij waardoor zij onvoldoende mee kunnen doen. Daarom presenteert het kabinet nu een werkagenda met maatregelen voor de komende 5 jaar om deze drempels zoveel mogelijk weg te nemen. Dit komt voort uit de nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap in 2016 heeft Nederland zich eraan verbonden om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. De werkagenda is tot stand gekomen in samenwerking met mensen met een beperking, vertegenwoordigende organisaties en medeoverheden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) coördineert de uitvoering van de werkagenda.

Staatssecretaris Pouw-Verweij (VWS): “Het is onacceptabel dat mensen met een beperking nog altijd problemen ervaren met bijvoorbeeld reizen met het openbaar vervoer, het vinden van werk of een toegankelijke woning, of met sociale activiteiten. Het is een mensenrecht om op gelijke voet aan de samenleving mee te kunnen doen, dus er is echt nog werk aan de winkel. Met deze werkagenda nemen we de eerste stappen. Daarin zijn mensen met een beperking zoveel mogelijk betrokken en ik wil ook de komende tijd constant samen met hen blijven optrekken.”

Maatwerk in het onderwijs en toegankelijkheid cultuur- en mediasector

In het primair en voortgezet onderwijs worden de mogelijkheden voor maatwerk uitgebreid en wordt ervoor gezorgd dat elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft hierover mee kan praten, door een wettelijk hoorrecht in te voeren per 1 augustus 2025.



Daarnaast zet het kabinet zich in om cultuur en media toegankelijker te maken voor mensen met een fysieke of cognitieve beperking. Zo komt er een Kennispunt Toegankelijke Cultuur en wordt er een financiële regeling gestart om de toegankelijkheid en inclusie binnen de cultuur-en mediasector te vergroten.

Passende indicaties en beschikkingen en het ‘altijd de juiste deur’-principe

Een bekend knelpunt voor mensen met een levenslange beperking is dat zij steeds opnieuw moeten aantonen dat ze een bepaalde vorm van zorg en ondersteuning nodig hebben, terwijl hun zorgbehoefte duidelijk is en niet verandert. Om onnodige herindicaties te voorkomen, komen het ministerie van VWS, VNG en ZN met een gezamenlijk plan van aanpak om gemeenten te stimuleren indicaties met een langere looptijd af te geven.



Een andere verbetering is het integraal benaderen van een zorgvraag, volgens het ‘altijd de juiste deur’-principe. Betrokken partijen maken daarbij samenwerkingsafspraken, zodat zij mensen waar ze ook aankloppen met hun hulpvraag kunnen helpen. Het ministerie van VWS start dit jaar in een aantal gemeenten een onderzoek naar hoe dit in de praktijk het beste kan werken, samen met uitvoeringsorganisaties, gemeenten en zorgpartijen.

Meer gelijkheid tussen gemeenten

In de werkagenda is een aantal maatregelen opgenomen dat de verschillen tussen gemeenten moet terugdringen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekijkt hoe de werkwijzen en voorwaarden van aanvragen voor werkvoorzieningen landelijk meer bij elkaar kunnen aansluiten. In ditzelfde licht onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) samen met gemeenten of duidelijke afspraken over ontheffingsstickers voor aangepaste fietsen gemaakt kunnen worden, zodat de uitgaven en toepassing in gemeenten gelijk kunnen worden getrokken.

Betere toegankelijkheid rechtshulp, meer aandacht voor inclusieve crisiscommunicatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) zet in op het verbeteren van de fysieke en digitale toegankelijkheid van organisaties waar mensen terecht kunnen voor eerstelijns rechtshulp, zoals het Juridisch Loket. Dit geldt ook voor de toegankelijkheid van de rechtspraak.



Daarnaast werken zorg- en veiligheidsorganisaties samen met de ministeries van J&V en VWS aan een betere toegankelijkheid van informatie over plekken waar mensen met een beperking terecht kunnen die slachtoffer zijn van geweld, misbruik of verwaarlozing. Verder wordt ingezet op betere inclusieve risico- en crisiscommunicatie, zoals de NL-Alert app voor mensen met een auditieve en visuele beperking.

Doelgroep zoveel mogelijk betrokken

Om te toetsen of we de juiste dingen doen en blijven doen, wordt de doelgroep zoveel mogelijk betrokken. Voor de totstandkoming van de werkagenda zijn 50 organisaties uitgenodigd, die verschillende groepen mensen met een beperking vertegenwoordigen. Alle ministeries hebben daarnaast ook ervaringsdeskundigen uitgenodigd met specifieke expertise op hun beleidsterreinen. Bij het vervolg blijven mensen met een beperking meepraten over het uitvoeren van de maatregelen. Hiermee moet de positie van mensen met een beperking de komende jaren merkbaar verbeteren.