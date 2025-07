Nieuwe burgemeester in Loon op Zand

Mr. D.S.C. (Davy) Jansen is benoemd tot burgemeester van de gemeente Loon op Zand. De benoeming gaat in op 2 september 2025.

De heer Jansen (38 jaar) is lid van een lokale politieke partij, waarvoor hij wethouder is in de gemeente Bladel.

Op dit moment is Erik Ronnes waarnemend burgemeester van de gemeente Loon op Zand.