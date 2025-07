Internetconsultatie gestart voor maatregelen middenhuur

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is vandaag de internetconsultatie gestart van de vier maatregelen om middenhuurwoningen te behouden en te voorkomen dat verhuurders hun woningen verkopen. De maatregelen zijn vooral gericht op woningen van particuliere verhuurders in grote steden en kunnen snel effect sorteren. In het woningwaarderingsstelsel (WWS) gaat de WOZ-waarde zwaarder meetellen in de huurprijs. Voor kleine monumenten mag een hogere huurprijs worden gevraagd en het ontbreken van buitenruimte levert geen minpunten meer op. Daarnaast krijgen alle studenten de mogelijkheid om een tijdelijk huurcontract af te sluiten.

De consultatie van het Besluit aanpassingen regelgeving verhuur loopt tot en met 25 augustus 2025. Na verwerking van de reacties stuurt de minister het voorstel naar de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de aanpassingen is 1 januari 2026.

Aanpassingen WWS

Drie van de vier maatregelen vallen binnen het WWS, het puntenstelsel waarmee woningen worden gewaardeerd om te komen tot een eerlijke huurprijs. Zo gaat voor de huidige WOZ-cap, die het meetellen van een hoge WOZ-waarde in de huurprijs op populaire locaties beperkt, een prijsopslag gelden. Daardoor kunnen verhuurders de maximale huurprijs bij het oorspronkelijke puntentotaal vragen, zonder dat deze woningen boven de middenhuur uitstijgen naar de vrije sector. Daarnaast worden kleine rijksmonumenten straks zwaarder gewaardeerd in het WWS en worden de 5 minpunten voor het ontbreken van buitenruimte geschrapt.

Verhuurders kunnen de huurprijs alleen verhogen naar het nieuwe maximum als er een nieuw huurcontract wordt afgesloten. Voor bestaande huurders mag de huurprijs jaarlijks met het toegestane wettelijke percentage verhoogd worden en kan een verhuurder op deze wijze naar het nieuwe maximale bedrag toegroeien. Voor deze huurders kan de huur dus niet plotseling verhoogd worden tot de nieuwe maximale huurprijs.

Studenten

Voor alle studenten moet het weer mogelijk worden om een tijdelijk huurcontract af te sluiten. Momenteel mogen alleen studenten die verhuizen naar de stad waar ze gaan studeren een tijdelijk contract krijgen. Dat gaat nu dus ook gelden voor studenten die al in de stad wonen. Zij krijgen daardoor meer kans op een kamer.

Tijdelijke contracten bieden verhuurders meer flexibiliteit en verkleinen daarmee de kans dat woningen worden verkocht, het zogeheten uitponden. Landelijk is bijna de helft van de studentenwoningen in handen van particuliere verhuurders.

Aanbod middenhuur moet omhoog

De maatregelen volgen op monitoring van de effecten van recente huurregelgeving, waaronder de Wet betaalbare huur en Wet vaste huurcontracten, en fiscale wijzigingen op de huurmarkt. Hieruit blijkt dat de private huurmarkt in 2024 onderaan de streep licht is gekrompen. Gezien de grote vraag naar betaalbare huurwoningen moet het aanbod juist groeien. Vooral particuliere verhuurders in steden verkopen hun huizen, omdat middenhuur voor hen minder rendabel is geworden en het verkopen van de woning tegen de marktprijs meer oplevert. Het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in Nederland neemt hierdoor toe.

Voorstellen Voorjaarsnota

De voorgestelde wijzigingen uit de Voorjaarsnota zijn niet opgenomen in het Besluit dat in consultatie gaat, nadat de Kamer bij motie opriep om hier niet verder mee te gaan. Deze maatregelen worden wel verder onderzocht, onder meer met het oog op een volgend kabinet. Het ging om de verlaging van de puntengrens voor de middenhuur, het zwaarder meetellen van de WOZ-waarde in de huurprijs en een verkenning naar de mogelijkheid om kleine verhuurders uit te zonderen van huurprijsregulering.