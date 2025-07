Actie van Toeslagen voor 200.000 huishoudens die zorgtoeslag laten liggen

Deze week ontvangen 200.000 huishoudens een brief van Dienst Toeslagen om hen te laten weten dat ze mogelijk nog recht hebben op zorgtoeslag voor 2024. In de brief staat hoe mensen zelf kunnen controleren of ze nog recht hebben op zorgtoeslag en zo ja, hoe ze deze kunnen aanvragen. Het aanvragen van zorgtoeslag voor 2024 kan tot en met 1 september via Mijn toeslagen. Dit geldt ook voor huurtoeslag en kindgebonden budget.

Toeslagen zijn er om mensen financieel te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het betalen van een deel van de zorgverzekering of huur. Toch vraagt 1 op de 10 mensen die recht hebben op een toeslag, geen toeslag aan. Bij zorgtoeslag ging het in 2024 om een bedrag van maximaal € 1.483 voor het hele jaar. Als mensen een toeslagpartner hadden, ging het om maximaal € 2.833. Daarom stuurt Dienst Toeslagen 200.000 huishoudens een brief om deze mensen te wijzen op hun recht op zorgtoeslag.

Dienst Toeslagen breidt deze actie dit jaar uit. Als gevolg van het ontvangen van de brief vroeg ruim 37% (ruim 55.000 huishoudens) vorig jaar alsnog zorgtoeslag aan. Gemiddeld ging het om € 1.456 per aanvraag.

Sandra Palmen, staatssecretaris Herstel en Toeslagen: “6 miljoen huishoudens ontvangen elke maand toeslagen. Maar er zijn ook mensen die geen toeslag aanvragen. Daarom herinneren we mensen op meerdere momenten in het jaar eraan om toeslag aan te vragen en waar ze op moeten letten. De meeste definitieve inkomensgegevens van vorig jaar zijn bij ons bekend. Dus voor de mensen die een brief ontvangen, is de kans groot dat ze zorgtoeslag kunnen aanvragen over dat jaar. In de brief staat hoe mensen kunnen nagaan of ze hier inderdaad recht hebben en hoe ze de toeslag kunnen aanvragen.”

Ook zonder brief mogelijk recht op toeslagen

Wie geen brief heeft ontvangen, kan alsnog recht hebben op zorgtoeslag. Dit geldt onder andere voor mensen waarvan nog geen definitief inkomen is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat zij niet in loondienst zijn maar hun inkomen verdienen als zelfstandig ondernemer. Met brief óf zonder brief kunnen mensen ook recht hebben op andere toeslagen, zoals huurtoeslag of kindgebonden budget. Daarom roept Dienst Toeslagen iedereen op om te controleren of ze nog recht hebben op toeslagen voor 2024. Dat kan door een proefberekening te maken via toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen. De deadline voor het aanvragen van zorgtoeslag voor 2024 is 1 september. Dit geldt ook voor huurtoeslag en kindgebonden budget.

Let op: wie zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget aanvraagt voor 2024, vraagt het ook aan voor 2025. Daarom is het belangrijk dat mensen zelf controleren of ze in 2025 ook recht hebben op toeslagen door een proefberekening voor 2025 te maken of de voorwaarden te controleren via toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen. Voor kinderopvangtoeslag werkt het anders. Hiervoor moet je de toeslag binnen 3 maanden aanvragen nadat je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat.

Hulp in de buurt

Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij een hulppunt in de buurt. Zoals een toeslagenservicepunt of een bibliotheek. Of hun vraag telefonisch stellen via het gratis nummer 0800 – 0543. Op toeslagen.nl/hulp staan alle hulpmogelijkheden, ook in de buurt.