Brede steun onder inwoners voor toekomstig gebruik diepe ondergrond

Inwoners geven gemiddeld (60-70%) brede steun voor het toekomstig gebruik van de diepe ondergrond, met name om energie betaalbaar te houden en onafhankelijk te blijven van het buitenland. Dat is een van de conclusies uit een online onderzoek van het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Het onderzoek ging over het toekomstige gebruik van de diepe ondergrond, zoals de winning van aardwarmte, aardgas en zout, en de opslag van energie.

Meer dan 5.000 Nederlanders hebben adviezen, tips en suggesties gegeven aan de hand van twee vragen: waar moet de overheid rekening mee houden bij het gebruik van de diepe ondergrond? En wat is belangrijk bij de keuze van een plek voor het gebruik van de diepe ondergrond?

Veiligheid voorop

Mensen die voor toekomstig gebruik van de diepe ondergrond zijn, vinden het wel belangrijk dat dit veilig gebeurt. Ongeveer 60% van de deelnemers heeft dit benoemd als voorwaarde voor toekomstige activiteiten in de diepe ondergrond. Bij de keuze van een concrete locatie vinden inwoners het belangrijk om extra rekening te houden met beschermde natuurgebieden.

Terughoudendheid

Mensen die schade hebben ervaren als gevolg van het gebruik van de diepe ondergrond stellen andere prioriteiten dan de gemiddelde inwoner. Ze zijn over het algemeen terughoudender over het toekomstig gebruik ervan; met name de winning van aardgas of aardolie krijgt veel minder steun.

Daarnaast hechten deze mensen meer waarde aan betaalbaarheid van energie. Deze groep inwoners zegt ook dat er bovenop bestaande schade geen nieuwe schade mag optreden en dat bestaande schade eerst goed opgelost moet worden. Of er op een plek al schade is geweest, moet zwaar meewegen bij het kiezen van een concrete plek voor het gebruik van de diepe ondergrond. Sommigen van hen vinden dat gas- of oliewinning buiten het schadegebied nog wel moet kunnen, mits de overheid transparant en betrouwbaar handelt en onder strikte voorwaarden over veiligheid en compensatie.

Prioriteiten gemiddelde Nederlander

Rekening houdend met onder andere oververtegenwoordiging van sommige leeftijdsgroepen, zijn de resultaten van het onderzoek representatief voor de ‘gemiddelde’ Nederlander. Daarnaast zijn verschillen en overeenkomsten in prioriteiten in beeld gebracht tussen inwoners met verschillende achtergronden: uit andere regio’s, met verschil in ervaren negatieve effecten en op basis van hun mening over plannen rondom toekomstig gebruik van de diepe ondergrond.

Diepe ondergrond in Nederland

om een duurzame energie- en grondstoffenwinning. De diepe ondergrond speelt daarin een belangrijke rol. Het is dan wel cruciaal dat we de diepe ondergrond veilig en verstandig blijven gebruiken.

Het nationale programma Duurzaam Gebruik Diepe Ondergrond (pDGDO) maakt dat mogelijk door antwoord te geven op de vragen waarom, waar, wanneer en onder welke voorwaarden verschillende activiteiten in de diepe ondergrond kunnen plaatsvinden. Dat gebeurt met respect voor mens en milieu, en in dialoog tussen Rijk, andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties én inwoners.