Kabinet kiest voor route Schiermonnikoog om windpark met de Eemshaven te verbinden

Daaropvolgende windparken mogelijk via andere route met tunnel verbonden.



Het kabinet heeft deze week besloten dat de stroom van het toekomstige windpark Doordewind op zee (4 gigawatt vermogen) via de ‘Schiermonnikoog Wantij-route’ aan land wordt gebracht bij de Eemshaven. Voor de langere termijn wordt een meer complexe route via een tunnel onderzocht, die toekomstige windenergie van nog aan te leggen windparken en CO2-transport kan combineren. Deze keuze is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de regio en een toekomstbestendige energievoorziening van Nederland.

Deze ‘Schiermonnikoogroute’ is de enige route die tijdig en met voldoende zekerheid aangelegd kan worden. De gekozen route wordt aangelegd met bewezen technieken, bijvoorbeeld met het gebruik van een Wadtrencher – een speciaal voertuig met minimale impact op de natuur - en gestuurde boringen op land, in plaats van open ontgravingen. Zo wordt schade aan natuur en landbouwgrond zoveel mogelijk voorkomen. De andere onderzochte, oostelijke routes bleken voor nu te complex en niet haalbaar.

Minister Hermans, Klimaat en Groene Groei: “De keuze voor de Schiermonnikoogroute is een belangrijke beslissing om stappen te blijven zetten met energiezekerheid voor de regio en vooral voor de industrie in de Eemshaven. We hebben hierin alle belangen zo goed mogelijk meegewogen. De keuze heb ik gemaakt op basis van jarenlang onderzoek en getoetst op haalbaarheid, ecologische impact en planning. Ik heb het afgelopen jaar veel gesprekken met de regio gevoerd en zal dit blijven doen, onder andere over investeringen in de regio. Er was behoefte aan duidelijkheid en het is goed dat die er nu is.”

Na publicatie van het besluit zal TenneT de projectprocedure starten. Tijdens deze procedure wordt de Schiermonnikoog Wantij route tot in detail en in samenspraak met de regio uitgewerkt.

Als onderdeel van het pakket wordt er fors in de regio geïnvesteerd met gebiedsinvesteringen van €124 miljoen om de leefbaarheid in het gebied te versterken. De regio bepaalt zelf waar deze extra middelen op het gebied van met name verduurzaming en landbouw het beste kan worden ingezet.

Het besluit wordt volgende week gepubliceerd in de Staatscourant en op de RVO website.