11 projecten krijgen subsidie voor productie van duurzame waterstof

Het kabinet verstrekt ruim € 700 miljoen subsidie aan bedrijven die duurzame waterstof in Nederland gaan produceren.

Het kabinet gaat hiermee de ontwikkeling van duurzame waterstof in Nederland versnellen. Dit vergroot de leveringszekerheid, het draagt bij aan de verduurzaming van de industrie en mobiliteit, en vermindert de CO2-uitstoot. Naast het vergroten van het aanbod, wordt ook ingezet op het stimuleren van gebruik door de industrie, raffinaderijen en in de mobiliteit.

Het geld is afkomstig uit de vorig jaar opengestelde OWE-subsidieregeling. In totaal werd voor € 3,2 miljard subsidie aangevraagd, waarvan ruim € 700 miljoen aan 11 bedrijven is toegekend. De gesubsidieerde projecten zijn goed voor zo’n 602 megawatt aan elektrolysecapaciteit. Dit is qua productieomvang meer dan drie keer zoveel als de op dit moment grootste waterstoffabriek in aanbouw, de Holland Hydrogen 1.

De beoogde waterstof-afnemers zijn onder meer raffinaderijen, de chemische industrie of tankstations. Met de nieuwe waterstofopbrengst kunnen een jaar lang 5000 op waterstof aangedreven vrachtwagens rondrijden.

Minister Hermans (Klimaat en Groene Groei): “Door zelf in Nederland duurzame waterstof te produceren worden we minder afhankelijk van het buitenland. Het vergroten van onze productiecapaciteit is daarom een belangrijke en logische stap. Maar we zijn er nog niet. We zullen blijvend moeten investeren in verschillende energiebronnen om onze energieafhankelijkheid verder te verkleinen.”

De bedrijven die subsidie ontvangen zijn: H2Eron (Delfzijl), Circul8 Waterstof Fabriek (Lelystad), Eurus Energy Europe (Veendam), Air Liquide Industrie (Rotterdam), Uniper Hydrogen Netherlands (Rotterdam), FR Energyhubs (Steenwijk), Westfalen Waterstof (Zutphen), Essent Hydrogen (Deventer), Den Tol Duurzaam (Gendringen), Vattenfall (Eemshaven) en Statkraft Renewables Benelux (Den Helder).

Met de subsidie wordt het prijsverschil tussen hernieuwbare en fossiele waterstof gedicht. Voor de toekenning concurreren bedrijven op subsidiebehoefte per megawatt elektrolysecapaciteit, de bedrijven met de laagste subsidiebehoefte winnen de toelage.

In totaal was € 998 miljoen subsidie beschikbaar. Het kabinet onderzoekt momenteel of bedrijven kunnen intekenen op het restant van het subsidiebudget. De haalbaarheid hangt af van Europese staatssteunregels.