Meer inzet en maatregelen om stoffen uit water te halen

Vervuilingsbronnen sneller opsporen, toelatingsregels voor gewasbeschermingsmiddelen actualiseren, bedrijven sneller informeren wanneer hun activiteiten leiden tot normoverschrijdingen, lozingsvergunningen sneller KRW-proof maken… Vandaag laat minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) weten welke aanvullende maatregelen worden genomen om sneller te voldoen aan de Europese waterkwaliteitsdoelen (de Kaderrichtlijn Water, KRW).

Het Nederlandse water wordt steeds schoner. Toch bleek eind 2024 uit de tussenevaluatie dat er nog aanzienlijke opgaven resteren om in 2027 aan de KRW te voldoen. Daarom hebben het Rijk, de waterschappen, de provincies, de gemeenten én het bedrijfsleven de handen ineen geslagen en samen verschillende maatregelen afgesproken.

Minister Tieman: “In ons waterland genieten we allemaal van rivieren, meren, beken en plassen. Dat we allemaal baat hebben bij schoon water, blijkt ook uit het grote aantal partijen waarmee we afspraken hebben gemaakt om ons water schoner te krijgen. Ik vind het heel mooi dat zo veel verschillende partijen hieraan meedoen. Samen gaan we voortvarend aan de slag met deze extra maatregelen.”

Meer inzet en nieuwe maatregelen

Om te zorgen dat er minder chemische stoffen in het water zullen zitten, presenteert het ministerie een aanpak van 15 punten. Daaronder vallen bijvoorbeeld:

Nieuwe analyses om vervuilingsbronnen op te sporen: Er zijn zowel nationale als regionale initiatieven om de bronnen van KRW-overschrijdingen beter in beeld te brengen. Toelatingsregels voor gewasbeschermingsmiddelen actualiseren: De toelating van de elf meest schadelijke gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw wordt aangepast. Deze gewasbeschermingsmiddelen bevatten stoffen die te veel in het water zitten en waarvan bewezen is dat de grootste bron afkomstig is uit de landbouw. Begin 2026 komt de interim-methodiek beschikbaar, in 2027 wordt de definitieve methodiek beschikbaar. Meetgegevens sneller terugkoppelen aan bedrijven: Het ministerie en de waterschappen zorgen dat meetgegevens snel bij agrariërs terechtkomen. Zo kunnen zij nog tijdens het groeiseizoen het gebruik van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen aanpassen. Lozingsvergunningen sneller KRW-proof maken: De waterschappen en de provincies zullen de lozingsvergunningen die voor de KRW relevant zijn, met prioriteit actualiseren waar dat nodig is. Rijkswaterstaat doet dit al. Bedrijven bewust maken van belang goede waterkwaliteit: VNO-NCW en MKB-Nederland zijn met financiële steun van het Rijk verschillende acties gestart, zoals een mogelijkheid voor bedrijven om te checken of hun activiteiten strijdig zijn met de KRW. Testen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties: Het ministerie en de waterschappen willen meer zicht op de effecten van lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Er zullen meer metingen worden gedaan, zowel voor als na het water door de installatie is gegaan. Ook wordt gewerkt aan een betere toetsing of het gezuiverde water schoon genoeg is om te lozen.

Aanzienlijke opgaven

In het water zitten verschillende stoffen die eruit moeten, zoals metalen en geneesmiddelen. De grootste risico’s voor de KRW liggen op het gebied van nutriënten (mest) en gewasbeschermingsmiddelen. Het 8e actieprogramma Nitraatrichtlijn moet eind dit jaar stappen zetten in de goede richting voor wat betreft nutriënten, de vandaag aangekondigde maatregelen focussen deels op de gewasbeschermingsmiddelen.

Geen enkel land ligt momenteel op koers om in 2027 alle KRW-doelen te halen. Dat geldt ook voor Nederland, ondanks bovengenoemde extra maatregelen. Wel voldoet Nederland op dit moment aan ruim 80% van de doelen, dit percentage zal de komende jaren toenemen.