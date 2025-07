Tijdelijke stop op gebruik staalslakken

Er komt een pauze van een jaar voor bepaalde toepassingen van staalslakken op land waar een risico bestaat voor de gezondheid. Dat laat staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar vervoer en Milieu) vandaag weten aan de Tweede Kamer.

De tijdelijke noodregeling geldt bijvoorbeeld voor toepassingen van staalslakken op locaties waar direct contact mogelijk is of voor grootschalig gebruik. Voor andere toepassingen op land komt er een vergunningsplicht om veilig gebruik te garanderen. In de tussenliggende periode wordt er meer onderzoek gedaan naar hoe staalslakken veilig kunnen worden gebruikt en wordt er gekeken naar alternatieve toepassingen.

Staatssecretaris Thierry Aartsen: "Veiligheid heeft voor mij de hoogste prioriteit. Rapporten en signalen uit de praktijk wijzen op gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren op plekken waar staalslakken worden gebruikt. Met huidige regels kunnen we geen veilig gebruik van staalslakken garanderen. Daarom drukken we nu op de pauzeknop. Tijdens die pauze kunnen we goed onderzoek doen naar de risico’s en mogelijk alternatief gebruik”

De aanleiding voor deze maatregelen is onder andere de maatschappelijke onrust over de risico’s van het gebruik van staalslakken, evenals de rapporten van het RIVM, de ILT en de Algemene Rekenkamer, die aandrongen op ingrijpen. Regelmatig komen er signalen binnen over irritaties aan huid en luchtwegen, en bijvoorbeeld neusbloedingen bij kinderen die spelen op plekken waar staalslakken zijn toegepast. Het is bekend dat er problemen ontstaan wanneer staalslakken in contact komen met regen- of grondwater. Daarom zijn er al strenge eisen voor het gebruik, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om dit contact volledig te voorkomen. Ook zijn de risico’s op milieuschade door de toepassing van staalslakken onvoldoende duidelijk. Deze signalen zullen de komende periode verder worden onderzocht. Tegelijkertijd wordt, samen met bedrijven, gekeken naar alternatieven voor het gebruik van staalslakken.

De pauzeknop geldt niet voor alle toepassingen. Zo blijft het gebruik in groot oppervlaktewater toegestaan. Onderzoek wees eerder al uit daar geen gezondheids- of milieurisico’s aan zijn verbonden. Hetzelfde geldt voor situaties waarin staalslak is verwerkt tot betonsteen, is gebruikt als toeslagmateriaal in beton of asfalt of wordt gebruikt als bindmiddel met een percentage van minder dan 20 procent. Daar vormt het gebruik van staalslakken geen risico. De pauzeregeling treedt in werking na publicatie in de Staatscourant.