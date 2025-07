NAVO onder Nederlandse leiding actief in Noordpoolgebied

De maritieme omgeving in het Noordpoolgebied en het Hoge Noorden verandert in rap tempo. Het smelten van zee-ijs leidt bijvoorbeeld tot nieuwe scheepvaartroutes. Het zorgt er ook voor dat natuurlijke bronnen makkelijker toegankelijk zijn. Dat vraagt om bescherming van kritieke zeevaartroutes en het waarborgen van de vrijheid van navigatie in de regio. De NAVO opereert daarom momenteel met een maritieme taakgroep in het gebied.

Het gaat om schepen en vliegtuigen die zijn toegewezen aan Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). SNMG1 staat momenteel onder leiding van de Nederlandse commandeur Arjen Warnaar. Daarnaast is Zr.Ms. De Ruyter het vlaggenschip van SNMG1 en werken er ook Nederlanders in de staf.

Warnaar benadrukt het belang van de maritieme aanwezigheid van de NAVO in de regio. “Onze operaties in het Noordpoolgebied en het Hoge Noorden weerspiegelen de blijvende inzet van de alliantie voor vrede, stabiliteit en vrijheid van navigatie. Opereren in deze regio vereist veerkracht, aanpassingsvermogen en naadloze samenwerking – kwaliteiten die NAVO-eenheden elke dag blijven tonen.”

Permanente maritieme taakgroep

SNMG1 is een van de 4 permanente maritieme taakgroepen van de NAVO. Het vlootverband voert patrouilles uit en beoefent geïntegreerde maritieme operaties. Ook is het vlootverband aanwezig om destabiliserende activiteiten af te schrikken.

De maritieme aanwezigheid van de NAVO in de regio weerspiegelt de groeiende internationale aandacht voor het Noordpoolgebied. Doel is om deze strategisch vitale regio veilig, toegankelijk en vreedzaam te houden. Tegelijkertijd versterkt het bondgenootschap zijn maritieme bewustzijn in de hele regio. Dat gebeurt om de omgeving beter te begrijpen en de paraatheid om op noodgevallen te reageren te vergroten.

Verdediging noordflank NAVO-gebied

Het veilig houden van het NAVO-bondgenootschap gebeurt niet alleen aan de oostgrenzen. Via zee is de noordflank een gemakkelijk toegankelijk gebied dat goed verdedigd moet worden. Zo voorkomt Europa dat het kwetsbaar is voor dreiging vanuit het Noorden.