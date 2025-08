1e bezoek Staatssecretaris Van Marum aan Sint Maarten, Aruba en Curaçao

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eddie van Marum brengt van 10 tot 15 augustus een werkbezoek aan Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Dit wordt zijn 1e reis naar het Caribisch deel van het Koninkrijk sinds hij de portefeuille Koninkrijksrelaties heeft overgenomen van zijn voorganger. Het bezoek van staatssecretaris Van Marum staat in het teken van een eerste kennismaking met de eilanden en de bestuurders. Belangrijke onderwerpen tijdens het werkbezoek zijn voedselzekerheid, de wederopbouw op Sint Maarten en economische ontwikkeling.

Sint Maarten

Het bezoek start direct bij aankomst op zondag 10 augustus met een rondrit over zowel de Nederlandse als de Franse kant van het eiland. Ook maakt de staatssecretaris kennis met de teams van de vertegenwoordiging van Nederland in Philipsburg en de Tijdelijke Werkorganisatie.

Op maandag 11 augustus start het formele deel van het werkbezoek met een kennismaking met gouverneur Ajamu Baly, minister-president Luc Mercelina en de Raad van Ministers en met de voorzitter van het Sint Maartense parlement, Sarah Wescot-Williams. De middag staat in het teken van crisisbeheersing tijdens het orkaanseizoen en de wederopbouw na de verwoestende orkanen Irma en Maria. De staatssecretaris spreekt met partners die zich bezighouden met crisisbeheersing en maakt samen met de National Recovery and Program Bureau (NRPB) een tour langs diverse wederopbouwprojecten. Zo bezoekt hij de nieuwbouw van het ziekenhuis en het afvalmanagementproject: Emergency Debris Management Project. Ook laat de staatssecretaris zich informeren over het Enterprise Support Project dat gericht is op het stimuleren van het lokale midden- en kleinbedrijf op Sint Maarten. Het bezoek aan Sint Maarten wordt afgesloten met een ontmoeting met de partners in de rechtshandhavingsketen, waaronder de Sint Maartense minister van Justitie Nathalie Tackling.

Aruba

Dinsdag 12 augustus vliegt staatssecretaris Van Marum door naar Aruba, waar hij start met een kennismaking met de medewerkers van de Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad. Voor het formele deel van het werkbezoek aan Aruba brengt hij een bezoek aan de Arubaanse gouverneur, Alfonso Boekhoudt. Daarna volgt een kennismaking met de Statenvoorzitter van Aruba, Alfred Sneek en de fractieleiders van de partijen in het Arubaanse parlement.

Op woensdag 13 augustus spreekt de staatssecretaris met minister-president Mike Eman, vicepremier en minister van Koninkrijksrelaties Gerlien Croes en minister van Financiën Geoffrey Wever. Een van de prioriteiten van de staatssecretaris is het thema voedselzekerheid. Hiervoor heeft het kabinet € 24 miljoen beschikbaar gesteld via een nog op te richten revolverend fonds. Op Aruba staat daarom een bezoek aan het AGRO Park op het programma. Dit initiatief richt zich op duurzame landbouwontwikkeling en voedselzekerheid. In de middag brengt de staatssecretaris een bezoek aan diverse locaties op het eiland; onder meer de voormalige raffinaderij, natuurpark Arikok, afvalberg Parkietenbos en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Eind van de dag vliegt de staatssecretaris door naar Curaçao.

Curaçao

Het bezoek aan Curaçao start op donderdag 14 augustus met een kennismakingsgesprek met gouverneur Lucille George-Wout. Zij neemt op 4 november na 2 termijnen afscheid als gouverneur van Curaçao. Staatssecretaris Van Marum heeft daarna een ontmoeting met de Raad van Ministers van Curaçao, onder leiding van vicepremier Javier Silvania. Ook spreekt de staatssecretaris met Statenvoorzitter Fergino Brownbill en maakt hij kennis met de leden van de commissie Koninkrijksrelaties. In de middag bezoekt de staatssecretaris Hòfi Cas Cora, een ecofarm geleid door jonge lokale ondernemers. Aansluitend vindt een gesprek plaats met de samenwerkingspartners die betrokken zijn bij het thema veilige grenzen. In de middag ontmoet de staatssecretaris, tijdens een wandeling door het stadsdeel Otrobanda, het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op Curaçao. Ook brengt de staatssecretaris onder leiding van park rangers van onderzoeksinstituut Carmabi, een bezoek aan het Mangrovepark Curaçao. De staatssecretaris laat zich ter plekke informeren over de kwetsbaarheid van mangrove en koraal. Op deze dag staat tevens een kennismaking gepland met het team van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad.

Vrijdag 15 augustus is alweer de laatste dag van het werkbezoek. In de ochtend bezoekt hij het pas geopende kantoor van het Herdenkingscomité Slavernijverleden evenals het monument voor verzetsleider Tula. Vanwege het belang van voedselzekerheid brengt staatssecretaris Van Marum ook een bezoek aan Zakito, waar hij in gesprek gaat met de coöperatie van vissers en een vertegenwoordiger van de LVV: Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ook brengt hij een bezoek aan stichting Bob. Deze stichting zet zich in voor bescherming van en educatie over inheemse vogels. Tot slot brengt de staatssecretaris in het kader van voedselzekerheid een bezoek aan een lokale supermarkt op Curaçao.