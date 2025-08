Nederland 1e NAVO-land dat Oekraïne steunt via nieuw Amerikaanse initiatief

Nederland doneert een steunpakket ter waarde van 500 miljoen euro aan Oekraïne. Dit is onderdeel van een nieuw Amerikaans initiatief, de zogeheten Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Hierbij nemen NAVO-bondgenoten militair materieel af uit de voorraden van de Verenigde Staten voor Oekraïne. Nederland financiert met deze bijdrage als 1e een volledig pakket en is hiermee de eerste NAVO-bondgenoot die via dit nieuwe initiatief middelen aan Oekraïne doneert.

Op 14 juli lanceerde de Amerikaanse president Donald Trump samen met de secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte het nieuwe initiatief. Oekraïne kan putten uit de voorraden militair materieel van de VS, als deze door NAVO-bondgenoten bekostigd worden. De Verenigde Staten geven de militaire steun vrij in pakketten ter waarde van circa 500 miljoen dollar. De pakketten bestaan uit middelen voor luchtverdediging, munitie en andere essentiële benodigdheden, afgestemd op de behoefte van Oekraïne. Ook andere bondgenoten hebben financiering toegezegd. Na financiering worden de pakketten via de daarvoor opgerichte logistieke hubs geleverd aan Oekraïne.

Minister Brekelmans: "De dagelijkse Russische aanvallen zijn pure terreur, bedoeld om Oekraïne te breken. We willen dit als Nederland niet laten gebeuren en dragen daarom bij aan deze Amerikaanse steunpakketten. Vooral Amerikaanse luchtverdedigingssystemen en -munitie zijn cruciaal voor Oekraïne om zich te verdedigen. Alleen door Oekraïne vastberaden te blijven steunen, kunnen we de druk op Rusland opvoeren en de Russische agressie tegengaan. Dat is essentieel, want hoe meer Rusland de overhand heeft in Oekraïne, des de groter de dreiging die het kan vormen voor de rest van Europa. Zo zijn de veiligheid van Oekraïne en de veiligheid van Nederland en NAVO-bondgenoten direct met elkaar verbonden. Daarom blijft Nederland een voortrekkersrol vervullen in de militaire steun aan Oekraïne."

Niet in plaats van al lopende steun

Het PURL-initiatief komt niet in plaats van al lopende steun, maar er bovenop. De bedoeling is dat de 1e 2 PURL-steunpakketten deze maand nog aan Oekraïne te leveren. Elke 2 tot 3 weken moet een nieuwe lading materieel volgen. Het snel leveren van materieel, maakt de Oekraïense positie aan de onderhandelingstafel in de toekomst sterker.

Daad bij het woord

Minister Brekelmans kondigde 2 weken geleden aan dat Nederland openstond om via de aankoop van Amerikaans materieel Oekraïne substantieel te steunen. De bewindsman zei dit bij een digitale bijeenkomst van de Ukraine Defense Contact Group (UDCG). Door nu als eerste NAVO-bondgenoot een pakket te financieren, voegt Nederland de daad bij het woord.

Ook komt ons land zo tegemoet aan toezeggingen die in juni zijn gedaan tijdens de NAVO-top in Den Haag. Hier is afgesproken dat bondgenoten meer in Defensie investeren en hun hulp aan Oekraïne blijven voortzetten.