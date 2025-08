Start consultatie wetsvoorstel Woningwet BES

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is vandaag de internetconsultatie gestart voor de Woningwet BES. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor de bouw van meer betaalbare sociale huurwoningen in Caribisch Nederland.

Met het wetsvoorstel kunnen woningstichtingen een aanvraag doen om toegelaten instelling te worden – een officiële status. Ze komen dan onder toezicht te staan van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), die toezicht houdt op woningcorporaties in Nederland. Dit toezicht geeft de garantie dat de woningstichtingen professionele en financieel gezonde organisaties zijn. Groot probleem op de eilanden is dat woningstichtingen nu vaak alleen leningen kunnen afsluiten met een hoge rente en soms ongunstige voorwaarden. Daardoor is het lastig om genoeg betaalbare huizen te bouwen.

Met een status als toegelaten instelling kunnen woningstichtingen deelnemen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat fonds staat garant voor de terugbetaling van leningen, het zogeheten geborgd lenen. Voor banken betekent dit dat ze minder risico lopen. Daarom kunnen ze de lening geven met een lagere rente en betere voorwaarden.

Meer sociale huurwoningen en betere leefbaarheid

Door de betere toegang tot financiering kunnen woningstichtingen meer sociale huurwoningen bouwen, het onderhoud van bestaande woningen verbeteren en investeren in de leefbaarheid van wijken. Dat is hard nodig, omdat er op de eilanden een groot tekort is aan betaalbare woningen, vooral voor mensen met een laag of middeninkomen. Zo helpt het wetsvoorstel mee in de strijd tegen armoede.

Maatwerk voor de eilanden

De Woningwet BES wordt een apart hoofdstuk in de bestaande Nederlandse Woningwet, maar is aangepast aan de situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zo sluit het wetsvoorstel beter aan bij wat er op de eilanden nodig is.

Reageren op het wetsvoorstel

Reageren op het wetsvoorstel kan tot en met 28 september 2025 via de website voor internetconsultatie.