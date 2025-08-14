Aansluiting Bonaire op nieuwe onderzeese datakabel

Bonaire wordt in 2027 aangesloten op de datazeekabel Celia. Hiermee komt een betrouwbaarder en stabieler internet binnen bereik. Saba Statia Cable System BV (SSCS) tekende hiervoor onlangs een overeenkomst met het Arubaanse telecombedrijf SETAR, een van de initiatiefnemers van de Celia-kabel. Dit deed SSCS namens de Rijksoverheid, 100% aandeelhouder van SSCS.

Snel, betrouwbaar en stabiel internet is een randvoorwaarde voor (nieuwe) digitale overheidsdiensten. Daarom is deze investering van belang. De Rijksoverheid heeft daarnaast € 4 miljoen subsidie gegeven aan de telecomproviders op Bonaire, Sint Eustatius en Saba om glasvezel verder uit te rollen op de eilanden.

Consortium

CELIA (Caribbean ELite Alliance) is een consortium van een aantal telecombedrijven die actief zijn in het Caribisch gebied. De datazeekabel, gepland om operationeel te worden in eind 2027, verbindt Aruba, Martinique, Antigua, Puerto Rico en Boca Raton in Florida.

De aansluiting van Bonaire op de Celia-kabel maakt een betrouwbaarder en een betere prijs-kwaliteit mogelijk.

“De nieuwe internetkabel Celia is goed nieuws voor de eilanden in het Caribisch gebied,” aldus staatssecretaris Eddie van Marum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. “Deze kabel zorgt voor sneller en beter internet voor mensen en bedrijven. Dat is essentieel is voor de economische ontwikkeling van de eilanden. Investeren in digitale verbindingen is een belangrijk speerpunt van de overheid om welvaart en werkgelegenheid te creëren.”

Digitale verbinding

De digitale verbinding tussen de eilanden is belangrijk, zegt SETAR directeur Roland Croes. “Investeringen zoals Celia garanderen de aansluiting van eilanden bij het wereldwijde data netwerk en dragen bij aan economische ontwikkeling. In de oprichting van Celia namen we de mogelijke uitbreiding naar de andere eilanden mee zodat onze eilanden niet geïsoleerd raken van technologische ontwikkelingen en mee kunnen doen aan de mondiale datawereld.”

Marine surveyschip

De voorbereidingen voor de aanleg van de zeekabel zijn gestart. In de laatste week van augustus zal een marine survey-schip zichtbaar zijn voor de kust van Bonaire. Het schip zal tussen Aruba, Curaçao en Bonaire varen en de zeebodem gedetailleerd in beeld brengen met geavanceerde sonarapparatuur.

In kaart brengen

”“Om een zeekabel te kunnen aanleggen dient eerst de zeebodem langs de route nauwkeurig in kaart te worden gebracht qua diepte, hoogte verschillen, aanwezig koraal, wrakken en/of andere materiaal. Hierbij laten we ons adviseren door o.a. Stinapa Bonaire, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat. Op basis van deze marine survey zal de definitieve route van de kabel op de zeebodem worden bepaald", vertelt Werner Haan, directeur van SSCS.

De Celia-kabel wordt in 2027 niet alleen uitgebreid naar Bonaire, maar ook naar Curaçao. SETAR en Curaçao ondertekenden hiervoor een contract eerder dit jaar. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een EU-subsidie uit het CEF Digital Fund.