Benoeming voorzitter Adviescollege Veiligheid Groningen

Pieter Heerma start per 18 augustus als de nieuwe voorzitter van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht. Hij volgt Wim Nagtegaal op, die na 6 jaar afscheid neemt.

ACVG

Het Adviescollege Veiligheid Groningen geeft onafhankelijk advies over de versterkingsoperatie. Door de gaswinning uit het Groningerveld zijn er aardbevingen ontstaan. Hierdoor moeten sommige gebouwen versterkt worden, zodat ze net zo veilig zijn als andere gebouwen in Nederland. Het ACVG adviseert hierover aan staatssecretaris Van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Staatssecretaris Van Marum is verheugd met de komst van de nieuwe voorzitter: “Dankzij de komst van Pieter Heerma blijft het ACVG op volle sterkte. Ik bedank Wim Nagtegaal voor zijn inzet de afgelopen jaren en wens Pieter veel succes toe in zijn nieuwe rol.”

Nieuwe voorzitter

Heerma is een ervaren bestuurder met grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tussen 2012 en 2023 was Heerma lid van de Tweede Kamer. In die periode had hij onder meer de portefeuilles Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ook was hij lid van de tijdelijke commissie Onderzoek Breed welvaartsbegrip. Tussen 2019 en 2021, en tussen 2022 en 2023 was hij fractievoorzitter van het CDA. Sinds juni 2024 is Heerma voorzitter van de Huurcommissie, een rol die hij naast het voorzitterschap van het ACVG blijft vervullen.

Pieter Heerma: “Het ACVG is een college dat een cruciale rol speelt voor de veiligheid in Groningen. Door onafhankelijk en op wetenschappelijke basis te adviseren, streven we naar duidelijkheid en rust bij bewoners. Als voorzitter wil ik dat Groningers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen in hun huis.”

Benoeming

De benoeming is gedaan op voordracht van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en geldt in eerste instantie voor een periode van 4 jaar.