Paul Blokhuis start als bestuurlijk regisseur integrale ondersteuning binnen hersteloperatie

Voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis gaat per 1 september 2025 aan de slag als bestuurlijk regisseur integrale ondersteuning binnen de hersteloperatie toeslagen. Blokhuis gaat zich met name inzetten voor versterking en verbetering van de brede ondersteuning aan gedupeerde ouders en hun gezinnen vanuit gemeenten.

Dat schrijft staatssecretaris Sandra Palmen van Herstel en Toeslagen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De opdracht voor de bestuurlijk regisseur, die samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is opgesteld, is het bevorderen van tijdige, samenhangende en mensgerichte hulp aan gedupeerde ouders en getroffen kinderen en jongeren. Blokhuis gaat hiervoor aan de slag samen met gemeenten, ministeries en betroken organisaties.

Naast financieel herstel is ondersteuning bij het weer oppakken van het leven een essentieel onderdeel van de hersteloperatie voor gedupeerde toeslagenouders en hun gezinnen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol met het geven van brede ondersteuning op de vijf leefgebieden: financiën, gezin, werk, wonen en zorg. De adviescommissie Van Dam gaf eerder dit jaar aan dat het nodig is om de verschillen in de aanpak van gemeenten te verkleinen. In navolging daarvan gaat Blokhuis werken aan verdere harmonisatie van de brede ondersteuning waarbij ruimte blijft voor maatwerk. Ouders weten hierdoor straks beter op welke hulp ze kunnen rekenen.

Daarnaast gaat de bestuurlijk regisseur aan de slag om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke hersteltaken in de hersteloperatie uiteindelijk aansluiten op bestaande sociale voorzieningen. Binnen zijn opdracht heeft de bestuurlijk regisseur bijzondere aandacht voor de gezinnen en jongeren die al vóór of als gevolg van de toeslagenaffaire de regie over hun leven zijn kwijtgeraakt. Op advies van de commissie Van Dam wordt voor deze gezinnen gezorgd voor een integrale aanpak van de verschillende problemen waar ze mee te maken hebben.