Afspraken over oplossing voor zonnepark bij Schiphol

Na intensief overleg hebben Schiphol, zonnepark-exploitant De Groene Energie Corridor (DGEC), gemeente Haarlemmermeer en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken gemaakt over een oplossing voor de zonnepanelen die zijn aangelegd in de buurt van Schiphol.

De zonnepanelen veroorzaken een uniek en fors probleem: de reflectie van deze panelen zorgt bij een bepaalde stand van de zon voor een veiligheidsrisico bij piloten die willen landen op bepaalde landingsbanen van de luchthaven.

Er is al gestart met het weghalen van de zonnepanelen. Nu hebben de partijen afgesproken om alle panelen te voorzien van een folie die de reflectie voorkomt. Daarvoor moeten alle panelen worden gedemonteerd en later weer teruggeplaatst. Doel is om dit allemaal in september 2026 te hebben afgerond.

De verwachting is dat er vanaf 28 augustus 2025 weer hinder zal optreden bij piloten die willen landen op de Zwanenburgbaan. Ondanks dat het demontageproces al is begonnen, lukt het helaas niet om alle panelen nog voor die datum te verwijderen. Om de vliegveiligheid te borgen, kondigt Schiphol aan dat de Zwanenburgbaan vanaf 28 augustus ’s middags bij zonnige weersomstandigheden minder beschikbaar is voor landend verkeer. Deze maatregel duurt in principe tot 29 september, of tot wanneer de panelen zijn weggenomen.

Het verwijderen, aanpassen en opnieuw plaatsen van de zonnepanelen brengt kosten met zich mee. Nu niet ingrijpen, zou die kosten nog groter maken. Alle betrokken partijen doen een financiële bijdrage. Omdat de afgesproken oplossing verschillende publieke belangen dient, heeft minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) toegezegd om 6,84 miljoen euro uit te keren aan de gemeente Haarlemmermeer. De gemeenteraad van Haarlemmermeer moet nog wel akkoord gaan met de plannen.

Minister Tieman: “We hebben gezien dat de reflectie van de zonnepanelen problemen geeft voor de vliegveiligheid. Daarnaast was er een risico voor de luchthavenoperatie met potentieel veel vertraagde en geannuleerde vluchten, evenals gedurende lange tijd een ander​e inzet van landingsbanen - wat extra geluidsoverlast voor de omgeving met zich meebrengt. Hierom heb ik besloten dat het ministerie gaat helpen om het probleem op te lossen, samen met de betrokken partijen.”

Regelgeving

Er is geen regelgeving waaraan een gemeente kan toetsen of zonnepanelen voor gevaarlijke situaties zorgen voor de luchtvaart. Wel zijn lidstaten verplicht om ervoor te zorgen dat bij een vergunning voor (onder meer) zonnepanelen alle belanghebbenden worden gehoord.

Europa heeft aangekondigd te kijken of dergelijke regelgeving noodzakelijk is. De verwachting is dat hierover op zijn vroegst in 2029 een besluit wordt genomen.