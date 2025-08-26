Keijzer onderzoekt uitvoerbaarheid amendementen Wet regie

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) onderzoekt op verzoek van de Eerste Kamer de uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid van amendementen die door de Tweede Kamer zijn ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting in juli.

De amendementen werden door de minister ontraden, maar wel aangenomen. Minister Keijzer heeft zich over de 4 amendementen gebogen en doet nog extra onderzoek naar 2 ervan. De minister zal de Eerste Kamer hier nader over informeren. Doel is om de wet zo snel mogelijk te behandelen. De wet regie op de volkshuisvesting is belangrijk om de woningnood aan te pakken. Dit doel wordt breed onderschreven, ook door medeoverheden en marktpartijen.

Het amendement over een absoluut verbod op voorrang voor alle personen met een verblijfsvergunning, zorgt ervoor dat deze groep in geen enkel geval een urgentieverklaring voor een woning kan krijgen, ook niet als daar bijvoorbeeld medische redenen voor zijn.

Dit onderscheid is in strijd met artikel 1 van onze Grondwet, die stelt dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden en dat het verboden is om te discrimineren.

Een wetsvoorstel van de minister over het schrappen van voorrang voor statushouders, ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Door deze wet krijgen statushouders geen voorrang meer op basis van het feit dat ze statushouder zijn. Ze kunnen wel, net als alle andere Nederlanders, om andere redenen urgentie krijgen. Het Raad van State-advies wordt in september verwacht.

Uitvoerbaarheid

Voor het amendement over voorrang voor dakloze gezinnen met kinderen gaat de minister, samen met gemeenten, afbakenen voor wie deze regeling precies moet gaan gelden. Ook bekijkt de minister of gemeenten voldoende capaciteit hebben om alle aanvragen hiervoor op tijd af te handelen en wat het effect is op de wachttijd voor andere woningzoekenden.

Een 3e amendement regelt dat de minister van VRO bouwvergunningen moet afhandelen als gemeenten daar te laat over beslissen. Via een uitvoeringstoets wordt daar verder onderzoek naar gedaan. Het amendement heeft onder meer gevolgen voor de verhoudingen tussen Rijk, provincies en gemeenten.

Het 4e amendement zorgt ervoor dat voorkeursrecht van gemeenten op grond steeds opnieuw verlengd kan worden zonder dat plannen concreter worden. Deze wijziging van het voorkeursrecht maakt inbreuk op het eigendomsrecht. Voorkeursrecht verplicht grondeigenaren om hun grond eerst aan gemeenten aan te bieden bij verkoop. Het amendement moet voorkomen dat potentiële woningbouwlocaties steeds duurder worden door grondspeculatie.

Wet versterking regie volkshuisvesting

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden beter en sneller kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie zij gaan bouwen. De wet moet zorgen voor voldoende betaalbare woningen, kortere procedures en gelijke kansen voor urgent woningzoekenden.